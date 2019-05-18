В Алмалинском районе Алматы вновь частично перекроют улицы

Алматы. 17 мая. Kazakhstan Today - В связи с ремонтными работами в Алмалинском районе Алматы вновь перекроют некоторые улицы, передает Kazakhstan Today.



В частности, в связи с дорожно-ремонтными работами на улице Наурызбай батыра: с 22.00 17 мая по 07.00 18 мая будет частично перекрыт участок дороги от проспекта Райымбека до проспекта Жибек Жолы; с 22.00 18 мая по 07.00 19 мая частично перекроют участок дороги от проспекта Жибек Жолы до улицы Гоголя, проинформировали в компании "Алматы Жолдары".



Частично перекроют и участок улицы Гоголя от улицы Байзакова до проспекта Сейфуллина - с 23.00 17 мая по 06.00 18 мая, а также с 23.00 18 мая по 06.00 19 мая.



Во избежание заторов жителей и гостей Алматы попросили скорректировать свой маршрут заранее.

Напомним, ранее акимат города сообщил о перекрытии ряда улиц на время проведения дорожных работ.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства