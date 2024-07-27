В алматинском аэропорту посторонний попал на борт самолета

Фото: из архива Нурлана Абенова

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Астана. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель общественного объединения "Федерация традиционного тхэквондо-до ITF города Астаны" Нурлан Абенов в ходе - Руководитель общественного объединения "Федерация традиционного тхэквондо-до ITF города Астаны" Нурлан Абенов в ходе пресс-конференции , состоявшейся в пресс-центре информационного агентства Kazakhstan Today, опроверг одно из своих заявлений в отношении руководителя общественного объединения "Национальная спортивная федерация тхэквондо-до ITF" Айдоса Аманжолова, тем самым выполнив судебное обязательство, передает корреспондент агентства.









В соответствии с вышеуказанным решением я, Абенов Нурлан Жанбырбаевич, делаю опровержение сведений, не соответствующих действительности, путем проведения настоящей пресс-конференции, а именно признаю не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Аманжолова Айдоса Токтасыновича следующие сведения", - заявил Абенов на пресс-конференции.





В ходе пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре информационного агентства Kazakhstan Today, Нурлан Абенов сделал опровержение ранее сказанных им слов, которые межрайонный суд по гражданским делам Астаны признал не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Айдоса Аманжолова.





Напомним, 19 августа 2022 года на пресс-конференции "Спортивные распри, что происходит с тхэквондо в Казахстане", посвященной конфликту между руководителями объединений казахстанских федераций тхэквондо, Нурлан Абенов заявил, что "со стороны Айдоса Аманжолова идет подлог понятий и документации". Суд обязал Абенова опровергнуть это высказывание.