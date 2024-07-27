26.07.2024, 18:35 26206
В алматинском аэропорту посторонний попал на борт самолета
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Алматы. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В алматинском аэропорту посторонний попал на борт самолета, в результате чего рейс Алматы - Астана был задержан на более чем два часа, сообщает департамент по корпоративным коммуникациям авиакомпании Air Astana.
Рейс KC995 из Алматы в Астану задержан на 2 часа 10 минут из-за повторного досмотра. Задержка вызвана тем, что на борту оказался пассажир с рейса KC641, также направлявшегося в Астану", - проинформировали в авиакомпании.
Ранее сообщалось, что за нарушение прав пассажиров оштрафовали казахстанские авиакомпании.
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26.07.2024, 18:11 24406
Руководитель федерации тхэквондо опроверг свое высказывание в соответствии с решением суда
Фото: из архива Нурлана Абенова
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Астана. 26 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель общественного объединения "Федерация традиционного тхэквондо-до ITF города Астаны" Нурлан Абенов в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре информационного агентства Kazakhstan Today, опроверг одно из своих заявлений в отношении руководителя общественного объединения "Национальная спортивная федерация тхэквондо-до ITF" Айдоса Аманжолова, тем самым выполнив судебное обязательство, передает корреспондент агентства.
В соответствии с вышеуказанным решением я, Абенов Нурлан Жанбырбаевич, делаю опровержение сведений, не соответствующих действительности, путем проведения настоящей пресс-конференции, а именно признаю не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Аманжолова Айдоса Токтасыновича следующие сведения", - заявил Абенов на пресс-конференции.
В ходе пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре информационного агентства Kazakhstan Today, Нурлан Абенов сделал опровержение ранее сказанных им слов, которые межрайонный суд по гражданским делам Астаны признал не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Айдоса Аманжолова.
Напомним, 19 августа 2022 года на пресс-конференции "Спортивные распри, что происходит с тхэквондо в Казахстане", посвященной конфликту между руководителями объединений казахстанских федераций тхэквондо, Нурлан Абенов заявил, что "со стороны Айдоса Аманжолова идет подлог понятий и документации". Суд обязал Абенова опровергнуть это высказывание.
25.07.2024, 16:09 116486
Хищение посылок и денег: грубые нарушения выявила прокурорская проверка Казпочты
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Многочисленные нарушения выявила проверка деятельности АО "Казпочта" на предмет соблюдения требований Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан (АППК), а также достоверности статистического отчета, сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.
По данным ГП, в ходе проверки выявлено более 10 тыс. фактов нерегистрации обращений, 2 тыс. фактов искажения государственной правовой статистики, 249 фактов несвоевременной регистрации обращений, 94 факта нарушения сроков рассмотрения обращений и другие недостатки.
Выявлены факты краж чужого имущества и мошенничества, о которых не были уведомлены правоохранительные органы, тем самым указанные уголовные правонарушения остались без учета и принятия процессуального решения (...) три факта хищения посылок, направленных через филиалы АО "Казпочта", а также факт хищения денежных средств, принятых для уплаты коммунальных услуг, зарегистрированы в ЕРДР", - рассказали в ведомстве.
Кроме того, установлено, что используемые АО "Казпочта" правовые акты, регламентирующие порядок документирования, использования системы электронного документооборота, не соответствовали требованиям АППК.
По результатам проверок внесено 21 представление об устранении нарушений законности, возбуждено 20 административных производств. К дисциплинарной ответственности привлечено 48 сотрудников, к административной - 20.
Напомним, кассиры Казпочты подозреваются в хищении 84 млн тенге в Алматинской области.
24.07.2024, 18:10 198151
Почему казахстанцам хотят запретить лечить зубы на пенсионные деньги
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан объяснили, почему жителям страны планируют запретить лечить зубы на пенсионные деньги.
По информации АО "Отбасы банк", уполномоченного оператора по единовременным пенсионным выплатам, зарегистрированы случаи нецелевого вывода средств из Единого накопительного пенсионного фонда при использовании их на стоматологические услуги. По данным банка, в ходе проведенных им служебных проверок обнаружены факты использования подложных документов и неоказания фактических медицинских услуг", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что в связи с этим Министерством здравоохранения Казахстана разработан соответствующий проект приказа.
Приказом предусматривается временное приостановление использования средств на дорогостоящие стоматологические услуги по протезированию и имплантации зубов сроком на шесть месяцев - с 10 августа 2024 года по 1 февраля 2025 года. В течение этого времени уполномоченный оператор по единовременным пенсионным выплатам намерен провести соответствующую работу по недопущению нецелевого использования средств ЕПВ и обеспечению прозрачности оказания стоматологических услуг", - добавили в ведомстве.
Напомним, правила использования пенсионных накоплений на лечение намерены изменить в Казахстане.
24.07.2024, 15:37 207451
В Алматы ввели новые требования для детских площадок и автостоянок
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Алматы. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы утвердили новые правила благоустройства, которые касаются содержания детских и спортивных площадок, а также автостоянок, сообщает пресс-служба акима Алматы.
Площадки обязаны поддерживать в технически исправном состоянии и регулярно убирать, включая снег зимой. Красить следует не реже одного раза в год. Детские площадки должны быть изолированы от пешеходных потоков, стоянок и проездов, чтобы обеспечить безопасность. При реконструкции не допускать торчащих корней или нависающих веток, остатков старого, срезанного оборудования, металлических перемычек", - рассказали в акимате мегаполиса.
Также новые нормы коснулись и автостоянок. Правила требуют установки барьеров для предотвращения парковки на газонах. Также запрещается внутри кварталов и дворов самовольно устанавливать конструкции на проездах, а также парковать машины на тротуарах, газонах и детских площадках.
Напомним, в Алматы изменили правила благоустройства частного сектора.
24.07.2024, 12:45 214231
В Казахстане сократился объем услуг казино и букмекеров
Более 90% всего объема услуг было оказано в Алматинской области
Фото: Pexels.com
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан сократился объем услуг по организации азартных игр и заключению пари.
Услуги по организации азартных игр и заключению пари за первый квартал текущего года достигли 112,1 млрд тенге - на 9,4% больше в стоимостном выражении, чем за аналогичный период 2023-го. При этом ИФО составил 97%: это показывает, что в реальном выражении в секторе наблюдается сокращение объема услуг на 3%", - сообщает finprom.kz.
По данным аналитиков, 90,6% всего объема услуг было оказано в Алматинской области: 101,6 млрд тенге, годовой рост - на 13,8%.
Далее расположилась Акмолинская область: 10,5 млрд тенге. Незначительные объемы услуг были зафиксированы еще в ряде областей - Павлодарской, Улытауской, а также Жамбылской и Жетысуской", - отметили они.
Между тем за январь-июнь 2024 года в РК зарегистрировали 51 административное правонарушение, связанное с игорным бизнесом.
В том числе нарушения законодательства РК о лотереях и лотерейной деятельности составили 35 случаев, незаконное участие, вовлечение или допуск к азартным играм - 12 случаев, нарушения законодательства об игорном бизнесе - 4 случая. Постановления о привлечении к административной ответственности были вынесены 15 казахстанцам, против 7 человек в первом полугодии прошлого года", - добавили в аналитики.
Ранее президент Казахстана подписал закон об ограничении азартных игр.
24.07.2024, 10:22 224751
МВД объявило в розыск подозреваемых в хищениях из Qarmet
Разыскиваются двое граждан
Фото: t.me/POLICE_of_KZ
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Астана. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством внутренних дел по подозрению в совершении хищений из АО "Qarmet" разыскиваются двое граждан. Об этом сообщается на официальном канале министерства в Telegram.
По уголовному делу, зарегистрированному по факту мошенничества, совершенного преступной группой в особо крупном размере (статья 190, часть 4, УК), разыскиваются:
Ахметжанов Мирас Калымбекович, 1987 года рождения, уроженец области Абай, ранее судим за кражу. Мера пресечения "содержание под стражей";
Чижевский Андрей Александрович, 1987 года рождения, уроженец Костанайской области. Мера пресечения "содержание под стражей".
При наличии информации о местонахождении разыскиваемых лиц просим сообщить в департамент по борьбе с организованной преступностью МВД по адресу: Астана, проспект Тәуелсіздік, 1... Анонимность гарантирована", - говорится в сообщении.
23.07.2024, 15:45 274231
В Алматы изменили правила благоустройства частного сектора
Правила обязывают жителей частного сектора следить за состоянием своих домов и дворов
Фото: Depositphotos
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Алматы. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С 19 июля приняты новые правила, которые обязывают жителей частного сектора следить за состоянием своих домов и дворов. Все горожане, включая юрлиц, должны поддерживать порядок на своих участках, сообщает пресс-служба акимата Алматы.
Теперь владельцам индивидуальных жилых домов предписывается следить за состоянием фасадов, заборов и ограждений. В обязательном порядке необходимо иметь номерной знак на доме. Важно, чтобы территория была чистой, без захламления. Запрещается сажать деревья в охранной зоне инженерных сетей, рассказали в акимате.
Член общественного совета Бекнур Кисиков отметил, что эти изменения помогут сохранить чистоту и повысить экологическую культуру среди алматинцев.
Инициатива не только преобразит городское пространство, но и повысит осведомленность жителей о важности экологических практик, создавая тем самым устойчивое и благоприятное для жизни окружение", - сказал эксперт.
23.07.2024, 15:25 253796
Упразднят ли "СК-Фармацию" после проверки Антикора, ответила глава Минздрава Дополнено
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова ответила, сможет ли министерство отказаться от "СК-Фармации" в связи со скандалами и выявленными коррупционными рисками, передает корреспондент агентства.
Как отметила министр в ходе брифинга в правительстве, в случае упразднения "СК-Фармации" весь закуп лекарств будут осуществлять акиматы.
Мы до 2018 года этот опыт имели. Когда все медицинские организации самостоятельно закупают, в целом возможны, во-первых, перебои с поставкой лекарственных средств. Во-вторых, с учетом объема закупаемых единым дистрибьютором имеется возможность на отдельных позициях все-таки иметь существенную экономию бюджетных средств", - сказала Альназарова.
Министр рассказала, что на сегодняшний день "СК-Фармация" ведет закупки как для стационаров, так и для амбулаторий.
По амбулаторному лекарственному обеспечению мы сегодня рассматриваем вопросы о возможной поэтапной децентрализации лекарственных препаратов, для того чтобы сделать их более пациентоориентированными, чтобы на местах пациенты уже через электронные рецепты могли бы их закупать в розничном сегменте", - отметила министр.
Для этого Минздраву необходимо совершенствовать цифровые инструменты, чтобы весь цикл был прозрачным.
Поэтому переформатирование работы СКФ требуется, абсолютно согласна и с вами, и с коллегами, которые проверяли. С нарушениями согласны, часть из них передали в правоохранительные органы. По некоторым из них мы работаем над совершенствованием и над оптимизацией. Расход бюджетных средств должен быть эффективным, прозрачным", - сказала Альназарова.
Она также добавила, что с момента создания "СК-Фармации" в стране было сэкономлено около 250 миллиардов тенге бюджетных средств.
Дополнено 23.07.2024, 16.40
Представители СМИ попросили министра подтвердить информацию, что после проверок Антикора и ВАП должностей лишились председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ Нурлан Искаков, директор департамента лекарственной политики Сауле Ержанова и председатель правления Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Еркен Дауытбаев.
Да, абсолютно верно, эти лица. С кем-то расторгнуты договоры, кто-то уволился по собственному желанию, кто-то перевелся на другое место работы. Досрочно прекращены полномочия председателя "СК-Фармация", - добавила Альназарова, отметив, что Минздрав также провел ряд внутренних служебных расследований, материалы переданы в соответствующие органы.
Ранее в Антикоре сообщили, что в СКФ имеются серьезные коррупционные риски, препятствующие реализации задач по своевременному и качественному обеспечению населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями, развитию фармацевтической отрасли и промышленности. Более половины аукционов по закупу лекарств проходили неконкурентным способом (всего 1241 лот в период 2020-2023 годы). Этому способствовали заложенные в правила нормы, которые позволяют определять победителя при поступлении только одной заявки. Фармкомпании, используя эту лазейку, в сговоре с другими поставщиками выигрывали тендеры по максимальной высокой цене. Таким образом, не обеспечивались конкуренция и снижение стоимости закупок.
По данным Высшей аудиторской палаты, недостатки механизма ценообразования привели к закупу ТОО "СК-Фармация" отдельных лекарственных средств и медицинских изделий по ценам выше рыночных на 40%-365%, что составляет более 8 млрд тенге.
Также напомним, что в июне глава СКФ Ерхат Искалиев досрочно покинул свой пост.
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