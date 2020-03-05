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В Алматинском зоопарке родился кенгуренок

04.03.2020, 08:53 9424
В Алматинском зоопарке родился кенгуренок
Алматы. 4 марта. Kazakhstan Today - В Алматинском зоопарке родился кенгуренок, передает Kazakhstan Today.
 

А у нас пополнение в семье кенгуру! У мамы Лары и папы Марата появился на свет еще один малыш! Сейчас малышу около трёх-четырёх месяцев и он только выглядывает из сумки мамы", - сообщили в пресс-службе зоопарка. 

 
Также отмечается, что пол малыша пока не определён. В возрасте полугода он начнет вылезать из сумки и прогуливаться рядом с родителями.
 
Напомним, в ноябре прошлого года в зоопарке Алматы на свет появился малыш ягуара.
 

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