Алматы. 4 марта. Kazakhstan Today - В Алматинском зоопарке родился кенгуренок, передает Kazakhstan Today.

А у нас пополнение в семье кенгуру! У мамы Лары и папы Марата появился на свет еще один малыш! Сейчас малышу около трёх-четырёх месяцев и он только выглядывает из сумки мамы", - сообщили в пресс-службе зоопарка.

Также отмечается, что пол малыша пока не определён. В возрасте полугода он начнет вылезать из сумки и прогуливаться рядом с родителями.

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