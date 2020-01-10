В зоопарке Алматы родился ягуар

Алматы. 9 января. Kazakhstan Today - В алматинском зоопарке на свет появился детеныш ягуара, передает Kazakhstan Today.

Дорогие друзья, у нас чудесная новость! В нашем зоопарке 9 ноября родилась малышка - ягуар. Девочка уже немного подросла и чувствует себя хорошо. Принимаем поздравления и тёплые пожелания ягуарёнку", - рассказали в зоопарке Алматы.

В зоопарке объявили конкурс на лучшее имя для детеныша.

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