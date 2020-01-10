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В зоопарке Алматы родился ягуар

09.01.2020, 10:37 9640
В зоопарке Алматы родился ягуар
Алматы. 9 января. Kazakhstan Today - В алматинском зоопарке на свет появился детеныш ягуара, передает Kazakhstan Today.
 

Дорогие друзья, у нас чудесная новость! В нашем зоопарке 9 ноября родилась малышка - ягуар. Девочка уже немного подросла и чувствует себя хорошо. Принимаем поздравления и тёплые пожелания ягуарёнку", - рассказали в зоопарке Алматы.

 
В зоопарке объявили конкурс на лучшее имя для детеныша.
 
Напомним, ранее работники зоопарка призывали не выбрасывать новогодние елки, а сдавать их в зоопарк для обогащения среды вольеров. 
 

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