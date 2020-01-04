Алматинский зоопарк призвал не выкидывать ёлки, а отдать их животным

Алматы. 3 января. Kazakhstan Today - В Алматинском зоопарке объявили о начале акции по приему живых ёлок, передает Kazakhstan Today.

Отслужившие новогодние деревья будут использовать для обогащения среды вольеров, пишет inAlmaty.kz

Елки будут размещены в вольерах оленей, яков, лося, ланей, харзы.

Животные всегда интересуются новыми объектами на своей территории. Могут лазать, прыгать по ним, ободрать кору, таскать по вольеру, принюхиваться к новому для себя запаху. Все это разнообразит жизнь наших питомцев", - пояснили в пресс-службе зоопарка.

Приём ёлок осуществляется на служебном входе алматинского зоологического парка по адресу: улица Орманова, 64.

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