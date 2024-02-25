В Алматинской области алиментщики потратили на азартные игры более 426 млн тенге

Фото: almaty-marathon.kz

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Алматы. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 25 февраля в Алматы пройдет городской забег Winter Run 2024, который соберет 2400 бегунов, сообщается на - 25 февраля в Алматы пройдет городской забег Winter Run 2024, который соберет 2400 бегунов, сообщается на сайте almaty-marathon.kz.





Будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанций забега. Это событие уже стало традиционным и в этом году пройдет в десятый раз", - отметили организаторы.





Старт забега будет дан у бизнес-центра "Нурлы-Тау". Участники побегут по проспекту Аль-Фараби до проспекта Гагарина, где развернутся обратно до "Нурлы-Тау". Для любителей бега представлены три дистанции - 10 км, 7 км скандинавская ходьба и 3 км детский забег.





Северная сторона проспекта Аль-Фараби от бульвара Мендикулова (въезд в тоннель) до проспекта Гагарина будет закрыта с 07.50 до 10.45.





Южная сторона проспекта Аль-Фараби будет открыта и свободна для движения автотранспорта.



