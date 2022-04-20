В Алматинской области из-за строительства БАКАД закроют одну из трасс

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ТАЛДЫКОРАГАН. 19 АПРЕЛЯ - В Алматинской области из-за строительства Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги одна из трасс будет закрыта, предварительно - до осени, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По проекту планируется закрыть автодорогу республиканского значения Алматы - Шамалган - Узынагаш на 23 километра для строительства кольцевой автомобильной дороги на пересечении поселков Кыргауылды и Райымбек и автодороги Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога. В результате подъезд к Алматы по (трассе. - Прим. ред.) Алматы - Шамалган - Узынагаш будет затруднен, так как объездные дороги будут проходить по узким улицам Кокдала и Инкарбекова села Кыргауылды, также улицам Суюнбая и Наурыз села Райымбек", - цитирует Polisia.kz начальника УАП ДП Алматинской области Нурлана Искакова.





По его словам, данные ограничения будут введены введены предварительно со 2 мая по сентябрь этого года. В связи с чем граждан просят заблаговременно планировать маршруты движения.

Трасса будет проходить по территории трех районов Алматинской области - Карасайского, Илийского и Талгарского. Протяженность автомобильной дороги вокруг Алматы - 66 километров по I технической категории с шестиполосным движением. Интенсивность движения транспорта составит до 38 тысяч автомобилей в сутки.

Наряду со строительством автодороги предусматривается возведение новых мостов, транспортных развязок и эстакад. БАКАД призвана снизить транспортный поток в черте Алматы, уменьшить количество транзитного автотранспорта и улучшить экологическую обстановку. По расчетам специалистов, объездная дорога разгрузит улицы мегаполиса на 60%.



