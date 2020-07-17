В Алматинской области на лекарства выделено 500 млн тенге

Акимат Алматинской области

Талдыкорган. 16 июля. Kazakhstan Today - В Алматинской области по поручению акима области Амандыка Баталова из местного бюджета дополнительно выделено 500 млн тенге на приобретение лекарственных средств, передает Kazakhstan Today.

Еще на 50 млн тенге планируется закупить противовирусные препараты, которые будут предоставлены на бесплатной основе людям из группы риска", - сообщает пресс-служба акима области.

По словам заместителя акима Алматинской области Батыржана Байжуманова, к группе риска относятся представители старшего поколения, хронические больные и другие категории граждан.

Директор Талдыкорганского филиала ТОО КФК "Медсервис плюс" Кадырбек Кудерин отметил, что сейчас большим спросом у населения пользуются противовирусные препараты, антикогулянты, то есть лекарственные средства, разжижающие кровь, а также антибиотики.

Раз в неделю к нам поступает товар, который по заявкам аптек тут же развозим на транспорте компании по точкам продаж, - сообщил он.

По информации облакимата, на складе гуманитарной помощи находятся средства индивидуальной защиты: маски, респираторы, медицинские перчатки, защитные костюмы, которые прибыли из Китая, Катара и других стран. Эти индивидуальные средства защиты распределяются по медучреждениям региона по мере необходимости.

СК "Фармация" - единый поставщик лекарственных средств для поликлиник и больниц. После разгрузки все медикаменты в оперативном порядке будут распределены по районным, городским поликлиникам и больницам", - рассказал заместитель акима области Батыржан Байжуманов после проверки склада СК "Фармация".

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