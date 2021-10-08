В Алматинской области определены победители конкурса "Парасатты Отбасы"

ТАЛДЫКОРГАН. 7 ОКТЯБРЯ - В Алматинской области подвели итоги конкурса "Парасатты отбасы", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мероприятие организовали департамент антикоррупционной службы по Алматинской области и областное управление образования.
Всего на конкурс поступило 150 заявок. Конкурсантам предложили снять видеоролик о трудовых, учебных достижениях, обычаях и традициях семьи. Основной акцент видеороликов был направлен на воспитание в детях принципов добропорядочности и сохранения семейных ценностей. Сначала работы отбирали по районам, а затем, на втором этапе, отбор был проведен на областном уровне.
Жюри внимательно посмотрело каждый видеоролик, и сегодня были награждены те, кто получил наибольшее количество голосов. Победителям вручили грамоты и ценные призы.
По итогам конкурса Гран-при получила семья Касымжановых из Илийского района, первое место заняла семья Кызыролжа (Панфиловский район), второе место разделили семья Кажиахметовых (Ескельдинский район) и семья Торебаевых (Жамбылский район), третье место досталось семье Серикбаевых (Талгарский район), Бекеновых (Капшагай) и Болатхановых (Текели).
Еще 13 семей области получили поощрительные призы.
В конце мероприятия первый заместитель руководителя департамента антикоррупционной службы по Алматинской области Жандос Буркитбаев от всей души поздравил всех участников, конкурса и отметил, что семья как основной элемент общества была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторический преемственности поколений, фактором стабильности и развития.
В свою очередь, заместитель руководителя управления образования Айжан Адамбекова отметила, что такие конкурсы очень важны для общества, ведь именно семья является первым источником воспитания всех ценностей и знаний для подрастающего поколения.
Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в четырех областях РК
08.10.2021, 17:28 31186
НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Акмолинской, Алматинской, Кызылординской и Туркестанской областях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным синоптиков, ночью и утром 9 октября на юге и западе Акмолинской области ожидается туман.
В этот же день в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь, ветер юго-западный 15-20 метров в секунду.
В центре Кызылординской области завтра ожидается ветер северо-восточный, северный 15-20 метров в секунду.
В Алматинской области, в районе Алакольских озер, в субботу ожидается ветер юго-восточный 17-22, порывы 27 метров в секунду.
В Казахстане могут запретить употреблять в пищу мясо домашних питомцев
08.10.2021, 17:08 15391
НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - В Казахстане разработан новый законопроект, который запретит употреблять в пищу мясо домашних питомцев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Презентация общественности нового законопроекта об ответственном обращении с животными состоялась сегодня на брифинге в СЦК. Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Алия Шалабекова, разъяснила, мясо каких животных будет запрещено употреблять в пищу.
"Это собаки, кошки, попугаи, хомяки, белые мыши. Это основной, классический перечень тех животных, которые содержатся сейчас в качестве домашних питомцев", - сказала вице-министр, отметив также, что точный перечень животных находится в разработке.
В ходе брифинга также было отмечено, что в новом законопроекте отражены возможности и право государства участвовать в строительстве и содержании приютов для беспризорных и бродячих животных, а также поддерживать частные приюты. "Вместе с благотворительными фондами мы будем заботиться о беспризорных животных", - сказала Шалабекова.
Ранее сообщалось, что в Казахстане предлагается ввести обязательное чипирование домашних животных.
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В РК узаконили использование электронного удостоверения личности в автотранспортных перевозках
08.10.2021, 17:04 36181
НУР-СУЛТАН. 8 ОКТЯБРЯ - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана узаконило использование электронного удостоверения личности в автотранспортных перевозках, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Внесены изменения в Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, которые позволяют казахстанцам использовать удостоверение личности в цифровом формате наравне с удостоверением личности на бумажном носителе. В частности, при посадке в автобусы на межрайонных (междугородных внутриобластных) маршрутах пассажиры смогут предъявлять удостоверение личности по своему усмотрению - в оригинале либо в форме электронного документа посредством сервиса цифровых документов (через сотовый телефон)", - сообщили в пресс-службе МИИР РК.
Также предусмотрена возможность приобретения билетов по цифровому удостоверению личности на автовокзалах, автостанциях, в пунктах обслуживания пассажиров, получение багажа при поездках по международным, междугородным, межобластным, межрайонным (междугородным внутриобластным) маршрутам.
Кроме того, водители такси при прохождении предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования смогут использовать удостоверение личности как на бумажном носителе, так и в электронной форме.
Вышеуказанные нормы приняты приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК по поручению правительства страны для развития цифровых технологий и расширения возможностей граждан реализовывать свои права без необходимости носить с собой оригиналы удостоверений личности", - уточнили в пресс-службе министерства.