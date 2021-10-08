В Алматинской области определены победители конкурса "Парасатты Отбасы"

ТАЛДЫКОРГАН. 7 ОКТЯБРЯ - В Алматинской области подвели итоги конкурса "Парасатты отбасы", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мероприятие организовали департамент антикоррупционной службы по Алматинской области и областное управление образования.

Всего на конкурс поступило 150 заявок. Конкурсантам предложили снять видеоролик о трудовых, учебных достижениях, обычаях и традициях семьи. Основной акцент видеороликов был направлен на воспитание в детях принципов добропорядочности и сохранения семейных ценностей. Сначала работы отбирали по районам, а затем, на втором этапе, отбор был проведен на областном уровне.

Жюри внимательно посмотрело каждый видеоролик, и сегодня были награждены те, кто получил наибольшее количество голосов. Победителям вручили грамоты и ценные призы.

По итогам конкурса Гран-при получила семья Касымжановых из Илийского района, первое место заняла семья Кызыролжа (Панфиловский район), второе место разделили семья Кажиахметовых (Ескельдинский район) и семья Торебаевых (Жамбылский район), третье место досталось семье Серикбаевых (Талгарский район), Бекеновых (Капшагай) и Болатхановых (Текели).

Еще 13 семей области получили поощрительные призы.

В конце мероприятия первый заместитель руководителя департамента антикоррупционной службы по Алматинской области Жандос Буркитбаев от всей души поздравил всех участников, конкурса и отметил, что семья как основной элемент общества была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторический преемственности поколений, фактором стабильности и развития.

В свою очередь, заместитель руководителя управления образования Айжан Адамбекова отметила, что такие конкурсы очень важны для общества, ведь именно семья является первым источником воспитания всех ценностей и знаний для подрастающего поколения.