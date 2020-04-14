Алматы. 13 апреля. Kazakhstan Today - В Алматинской области пропала многодетная мать 1985 года рождения, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила на странице в Facebook руководитель фонда "НеМолчи.kz" Дина Тансари, в фонд обратились родственники жительницы Капшагая Мариям Джумановой - матери семерых детей.

7 апреля Мариям вышла с работы, она работает в хостеле Алматы. Поехала к снохе в поселок Теректы Карасайского района. Там ее не пропустили на блокпосту. Она позвонила по видео WhatsApp снохе и сказала, что зарядка садится. Через 40 минут сноха пришла на пост, где они должны были встретиться, но там ее уже не было", - сообщила Тансари.

Дежурный постовой сказал, что Мариям ушла с каким-то мужчиной, внешне похожим на представителя турецкой национальности. Он рассказал, что женщина ругалась из-за того, что ее не пропустили через блокпост. Это было примерно в 16.00 7 апреля.

По данным "НеМолчиKz", женщина была одета в черную кожаную куртку, черную кофту, фиолетовые брюки, черные полусапожки на платформе. Волосы черного цвета, коротко подстриженные, рост - 1,5 метра, вес - 50-55 килограммов.

Помогите родственникам найти маму семерых детей! Телефоны; +77780958383, +77759132027", - говорится в сообщении.

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