В Алматинской области пройдет двухдневное противопаводковое учение "Коктем-2022"

Фото: ДЧС Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. 2 МАРТА - На территории Алматинской области 3-4 марта будет проведено республиканское командно-штабное учение "Коктем-2022", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В целях совершенствования государственной системы гражданской защиты, подготовки органов управления, сил и средств к предстоящему весеннему паводковому периоду 3-4 марта будут проводиться мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенними паводками", - сообщили в пресс-службе ДЧС области.
Ранее в МЧС Казахстана назвали наиболее подверженные риску затопления регионы. Это Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская и Костанайская области.
Напомним, вчера в нескольких областях Казахстана с целью сохранения дорожного полотна в весенний паводковый период было ограничено движение большегрузов.