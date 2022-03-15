В Алматинской области резиденция акима района станет детским реабилитационным центром

ТАЛДЫКОРГАН. 14 МАРТА - Аким Алматинской области Канат Бозумбаев предложил сделать резиденцию в Жаркенте детским реабилитационным центром, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает пресс-служба акима Алматинской области, свое решение Канат Бозумбаев озвучил в ходе встречи с жителями Панфиловского района.
В Жаркенте находится резиденция акима области. В наличии этой резиденции нет никакой необходимости. В районе есть хорошие гостевые дома, много кафе, где вкусно готовят. Поэтому резиденцию передаю для создания детского реабилитационного центра. Это очень важный и нужный объект, специалисты которого смогут помогать родителям бороться за жизни и здоровье особенных детей", - подчеркнул аким региона.
Резиденция акима области в Жаркенте была построена в 2013 году. Площадь одноэтажного здания составляет 910 квадратных метров, площадь земельного участка - 1 га.