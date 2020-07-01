В Алматинской области ряду граждан вручили специальную медаль "Халык алгысы"

Тадыкорган. 23 июня. Kazakhstan Today - 23 июня в рамках общенационального онлайн-форума "BIZ BIRGEMIZ" с участием президента страны Касым-Жомарта Токаева жители Алматинской области, в разных сферах проявившие себя в борьбе с коронавирусом, наряду с другими гражданами страны были награждены специальной медалью "Халык алгысы", учрежденной главой государства, сообщает пресс-служба акима региона, передает Kazakhstan Today.

Онлайн-трансляция форума была проведена в здании областного филиала партии "Nur Otan" с участием первого заместителя акима области Лаззата Турлашова.

Почетная награда была вручена 9 жителям области.

Среди них руководитель отдела ветеринарной станции Кербулакского района Бакытжан Бектемиров, собственный корреспондент телеканала "Хабар24" Гульнар Жантасова, инспектор патрульной полиции области Даулет Идрисов, руководитель отдела Талгарской районной больницы Карлыгаш Касымбекова, участковый инспектор Управления полиции Талгарского района Кайрат Муналбаев, индивидуальный предприниматель Асем Нуртуган, социальный работник Коксуского района Несипхан Оразалиева, директор компании "Талдыкорган-комфорт" Даурен Талипов, руководитель ИП "Сулейменханова" города Талдыкорган Айнур Сулейменханова.

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