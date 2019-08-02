В Алматинской области спасли корову, провалившуюся в канализационный колодец

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, в селе Мойнак города Талдыкоргана во дворе частного дома в открытый люк канализационного колодца провалилась корова. На место были вызваны спасатели.
В спасательной операции были задействованы семь человек и две единицы техники. Корову извлекли из колодца с помощью подъемного механизма автомашины АСА-20 СПЧ-1 Талдыкоргана.
Операция длилась около 30 минут. В результате происшествия животное не пострадало.
Напомним, в декабре 2018 года сотрудникам ДЧС Жамбылской области пришлось спасать тигра, так как перевозивший животное автомобиль попал в ДТП.
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