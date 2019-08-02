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В Алматинской области спасли корову, провалившуюся в канализационный колодец

01.08.2019, 08:45 9640
В Алматинской области спасли корову, провалившуюся в канализационный колодец
Талдыкорган. 1 августа. Kazakhstan Today - В Алматинской области спасатели извлекли из канализационного колодца корову, провалившуюся в открытый люк, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, в селе Мойнак города Талдыкоргана во дворе частного дома в открытый люк канализационного колодца провалилась корова. На место были вызваны спасатели.
 
В спасательной операции были задействованы семь человек и две единицы техники. Корову извлекли из колодца с помощью подъемного механизма автомашины АСА-20 СПЧ-1 Талдыкоргана. 
 
Операция длилась около 30 минут. В результате происшествия животное не пострадало.
 
Напомним, в декабре 2018 года сотрудникам ДЧС Жамбылской области пришлось спасать тигра, так как перевозивший животное автомобиль попал в ДТП. 
 

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