В Алматинской области спасли корову, провалившуюся в канализационный колодец

Талдыкорган. 1 августа. Kazakhstan Today - В Алматинской области спасатели извлекли из канализационного колодца корову, провалившуюся в открытый люк, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, в селе Мойнак города Талдыкоргана во дворе частного дома в открытый люк канализационного колодца провалилась корова. На место были вызваны спасатели.

В спасательной операции были задействованы семь человек и две единицы техники. Корову извлекли из колодца с помощью подъемного механизма автомашины АСА-20 СПЧ-1 Талдыкоргана.

Операция длилась около 30 минут. В результате происшествия животное не пострадало.

Напомним, в декабре 2018 года сотрудникам ДЧС Жамбылской области пришлось спасать тигра , так как перевозивший животное автомобиль попал в ДТП.

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