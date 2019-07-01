В Алматинской области задержан находившийся в розыске виновник смертельного ДТП

Талдыкорган. 30 июня. Kazakhstan Today - В одном из крестьянских хозяйств Алматинской области полицейские задержали 29-летнего виновника смертельного ДТП, числившегося в розыске по постановлению суда, передает корреспондент агентства.

В ходе его поисков полицейские Илийского района провели объемную работу. И на днях оперативникам удалось установить местонахождение разыскиваемого, который, как выяснилось, скрывался на отдаленном отгонном участке в соседнем районе. Все это время автомашина подозреваемого продолжала находиться на специализированной стоянке. Сейчас задержанный водитель доставлен в Илийскую районную полицию и уже помещен под стражу", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

По информации пресс-службы, "осенью 2018 года в Илийском районе регистрируется дорожно-транспортное происшествие с участием автомашины Нива. В результате ДТП погибает 50-летний мужчина, оказавшийся пассажиром злополучного авто. Водитель Нивы, 29-летний житель Алматы, находившийся во время расследования под "подпиской о невыезде", не является на суд и подается в бега. В итоге пытающегося уйти от ответственности виновника смертельного ДТП объявляют в республиканский розыск".

В ведомстве пояснили, что в ближайшее время задержанный мужчина предстанет перед судом, который теперь также рассмотрит его ответственность за попытку уйти от правосудия.

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