Детский омбудсмен рассказала шокирующие подробности по делу об изнасиловании детей в Алматинской областиДетский омбудсмен рассказала шокирующие подробности по делу об изнасиловании детей в Алматинской области
08.10.2023, 10:20 55941
В Алматинской области запустили новую электроподстанцию
Мощность подстанции 110 киловольт
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Конаев. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области, где наблюдается дефицит свободных мощностей, завершили строительство и запустили в производство энергетический объект - подстанцию "Көкөзек", сообщает пресс-служба компании "Самрук-Энерго".
Реализованный проект обеспечит электроэнергией индустриальную зону в Карасайском районе, где имеется дефицит свободных мощностей. Кроме того, новая подстанция даст надежное и стабильное электроснабжение субъектам малого и среднего бизнеса и расширит возможности строительства в регионе необходимых объектов социально-культурного значения", - проинформировали в компании.
Необходимость строительства ПС 110/10 кВ "Көкөзек" обусловливалась рядом факторов. Проблема ограниченной возможности выдачи дополнительных мощностей сдерживала развитие промышленного потенциала региона. Высокая, до максимальных значений, загруженность имеющихся в регионе подстанций приводила к частым аварийным отказам электрооборудования и перебоям в электроснабжении потребителей, в том числе объектов образования и здравоохранения.
Новая подстанция обеспечит электроснабжением 346 субъектов малого и среднего бизнеса, а также 1362 потребителя жилого сектора в районе.
Строительство подстанции "Көкөзек" осуществлено за счет средств АО "АЖК", компании в структуре электроэнергетического холдинга АО "Самрук-Энерго". Стоимость проекта - 2,73 миллиарда тенге.
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09.10.2023, 08:11 3481
Детский омбудсмен рассказала шокирующие подробности по делу об изнасиловании детей в Алматинской области
Фото: Depositphotos
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Балхаш. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Детский омбудсмен Динара Закиева съездила в больницу к 3-летним девочкам-близняшкам, подвергшимся изнасилованию в Алматинской области, а также в дом малюток и детский дом, где находятся другие дети из этой семьи.
То, что пережили дети этой семьи, - ад. И это результат безнаказанности за ранее совершенное страшное преступление в отношении другой 7-летней девочки в этой же семье, алкоголизма и полной деградации. Так, вчера с департаментом полиции, ИДН района, управлениями здравоохранения и образования области изучила всю цепочку событий, произошедших ранее. Выяснилось, что два года назад мама и отчим (бабушка близняшек и ее муж) прижигали свою 7-летнюю дочь кочергой (гениталии). Это обнаружилось в интернате, где обучался ребенок. Было заведено дело по 140-й статье УК (хотя это 110-статья "Истязание") и поставлен вопрос о лишении родительских прав. Но, во-первых, дело завели, считаю, не по той статье (140 статья вместо 110 статьи), и только в отношении мамы, несмотря на факт ее признания, что отчим ребенка прижигал вместе с ней (это есть в материалах дела). Во-вторых, суд отклонил запрос о лишении прав и выписал штраф. В итоге ребенка перевели на домашнее обучение и в этом аду она жила еще два года. Как выясняется теперь, возможно, прижигали ее, чтобы скрыть следы изнасилования. Если бы тогда, два года назад, виновника наказали и посадили по статье "Истязание", спасли бы троих детей. Душа разрывается от мысли, что пережили дети", - написала Динара Закиева в Instagram.
В этой связи детский омбудсмен считает необходимым провести проверку и привлечь всех ответственных лиц за эти нарушения. Она пообещала для этого принять все необходимые меры совместно с госорганами.
Анализ всей этой ужасной ситуации и сводок, которые мы видим каждый день, определенно показывают необходимость и своевременность поручений президента по ужесточению наказания за все формы насилия, а также мер профилактики. По поручению президента все эти нормы мы с госорганами и депутатами парламента от фракции AMANAT включили в законопроект по обеспечению безопасности детей и системы профилактики, который был представлен в прошлом месяце. Данный случай и статистика в целом поднимают еще одну проблему. Сегодня, по данным МВД, 70 процентов преступлений в семейно-бытовой сфере связаны с алкоголизмом, алкогольным опьянением и неблагополучием. А их каждый день совершается в отношении 342 человек. За каждой цифрой жизнь и сломанная судьба женщины, ребенка", - добавила она.
08.10.2023, 14:42 44956
Как казахстанцам покинуть Израиль, рассказали в Air Astana Дополнено
В связи с ситуацией в Израиле рейсы в Тель-Авив приостановлены до последующего уведомления
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Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы могут перебронировать билеты на рейсы других авиакомпаний, сообщает пресс-служба Air Astana.
Если вы находитесь в Тель-Авиве, пожалуйста, обратитесь в авиакомпанию для перебронирования на рейсы других авиакомпаний", - говорится в сообщении авиаперевозчика.
В авиакомпании отметили, что для возврата авиабилетов или перебронирования просьба обращаться в центр помощи авиакомпании help.airastana.com.
В связи с ситуацией в Израиле рейсы в Тель-Авив приостановлены до последующего уведомления.
Дополнено: 08.10.2023, 18.03
В Air Astana сообщили, что авиакомпания продолжает прорабатывать имеющиеся немногие альтернативные варианты перевозки для пассажиров, которые выразили желание совершить перелет.
На отмененном рейсе КС650 Тель-Авив-Алматы было забронировано 138 пассажиров, из них 37 казахстанцев. 7 соотечественников были перебронированы на рейс интерлайн-партнера Air Astana, 19 человек предпочли получить полный возврат стоимости билетов, и 3 пассажира пока не определились с окончательным решением.
Также авиакомпания предоставила содействие в перебронировании билетов для иностранных пассажиров отмененного рейса КС649 по направлению Алматы-Тель-Авив: пассажирам предоставлена альтернатива вылета до Турции и Грузии, согласно их предпочтению.
Помимо этого авиакомпания назначила сотрудника, который предоставляет консультации и поддержку казахстанцам через WhatsApp чат с посольством РК в Израиле. Авиакомпания также создала круглосуточную горячую линию для вопросов, связанных с перелетами в/из Израиля: +7 (727) 244 44 78 (для звонков) и +7 702 702 0074 (WhatsApp).
Напомним, в субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение, пишет РИА Новости.
По данным газеты Jerusalem Post, число погибших в Израиле превысило 300, более 1,5 тысячи человек пострадали. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.
Посольство Казахстана в Тель-Авиве рекомендовало всем казахстанским гражданам (в частности, находящимся на юге страны) соблюдать указания командования тыла, оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей.
08.10.2023, 09:08 58726
Посольство РК обратилось к находящимся в Израиле казахстанцам
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Тель-Авив. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Посольство Республики Казахстана опубликовало срочное сообщение для граждан Казахстана в Израиле с рекомендациями и номерами для экстренной связи, сообщает пресс-служба посольства.
В связи с резким обострением ситуации в сфере безопасности Посольство Казахстана в Израиле настоятельно рекомендует всем казахстанским гражданам (в частности, находящимся на юге страны) соблюдать указания Командования тыла, оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей", - говорится в сообщении.
Телефон посольства Казахстана в Тель-Авиве для экстренной связи:
+972 (3) 741 78 05 (дежурный),
+972 55 273 38 13 (мобильный, WhatsApp),
+7 700 111 31 96 (WhatsApp).
Напомним, в субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение, пишет РИА Новости.
По данным газеты Jerusalem Post, число погибших в Израиле превысило 300, более 1,5 тысячи человек пострадали. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.
07.10.2023, 20:33 84531
Air Astana принимает меры для организации возвращения казахстанцев из Израиля на родину
Завтрашний рейс КС649 из Алматы в Тель-Авив отменен
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Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпания Air Astana сообщила, что принимает меры и усилия для организации возвращения казахстанцев из Тель-Авива на родину.
Из-за военной эскалации в Израиле выполнение завтрашнего рейса КС649 из Алматы в Тель-Авив не является возможным. Безопасность пассажиров и экипажа остается главным приоритетом авиакомпании. В настоящее время Air Astana предпринимает необходимые меры и усилия для организации безопасного возвращения казахстанцев на родину, включая сотрудников авиакомпании, находящихся в Тель-Авиве", - проинформировали в авиакомпании.
Ранее в Air Astana сообщили о приостановлении рейсов в Тель-Авив.
Агентство Kazakhstan Today запросило в МИД РК информацию о количестве казахстанцев, находящихся в Израиле. Ответ от МИДа пока не поступил.
Напомним, в субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение, пишет РИА Новости.
По меньшей мере 100 человек погибли в Израиле, еще более 900 пострадали в ходе продолжающейся эскалации, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на Министерство здравоохранения.
По данным ТАСС, число жертв израильских атак на палестинский сектор Газа достигло 198, сообщили в Минздраве Палестины. Количество раненых составляет 1610.
07.10.2023, 18:56 88431
Контрабанду золотых коллекционных монет пресекли в аэропорту Астаны
Фото: ПС КНБ РК
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Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Международном аэропорту Астаны военнослужащими управления пограничного контроля Погранслужбы КНБ совместно с прокуратурой и службой досмотра аэропорта задержаны двое граждан Казахстана, подозреваемых в провозе незадекларированных коллекционных монет.
По предварительным данным, монеты номиналом 100 и 50 тысяч тенге, а также весом 2 и 1 кг соответственно изготовлены из золота 999 пробы. Предполагаемая таможенная стоимость изъятого составляет порядка 85 млн тенге", - сообщили в ПС КНБ.
Нарушители переданы компетентным органам для принятия процессуального решения.
Ранее сообщалось, что в Казахстан пытались незаконно ввезти почти 50 килограммов ювелирных изделий.
07.10.2023, 17:40 91451
Авиакомпания Air Astana приостановила продажу билетов на рейсы в Тель-Авив
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпания Air Astana приостанавливает продажу билетов на рейсы в Тель-Авив, сообщили в компании.
В связи с нестабильной ситуацией в Израиле авиакомпания Air Astana сообщает о том, что запланированный по расписанию рейс завтра будет выполняться при условии сохранения безопасности аэропорта Бен-Гурион. Все последующие рейсы в Тель-Авив приостановлены до дополнительного уведомления", - говорится в сообщении.
Air Astana приостановила продажу билетов на рейсы в Тель-Авив до дополнительного уведомления. Пассажирам, которые ранее приобрели билеты и теперь желают отменить свои поездки в связи с текущей обстановкой, авиакомпания предлагает полный возврат билетов по месту приобретения.
Авиаперевозчик внимательно следит за развитием ситуации. Пассажиров просим отслеживать статус рейсов на сайте, а по вопросам возврата обращаться на https://help.airastana.com/hc/ru/requests/new?ticket_form_id=10101484757522", - отметили в авиакомпании.
Напомним, в субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что радикалы запустили более 2 тысяч ракет. Кроме того, десятки боевиков проникли в приграничные районы на юге Израиля. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов, во всей стране объявлено чрезвычайное положение. Число израильтян, погибших в ходе атак боевиков из сектора Газа, достигло 22, включая одного медика, пострадавших уже 545, пишет РИА Новости.
Агентство Kazakhstan Today запросило в МИД РК информацию о количестве казахстанцев, находящихся в Израиле. Ответ от МИДа пока не поступил.
07.10.2023, 15:11 96061
В Павлодаре после совершенного пьяным полицейским ДТП уволены несколько его руководителей
Проводится расследование
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Павлодар. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре после совершенного пьяным полицейским дорожно-транспортного происшествия уволены несколько его руководителей. По факту ДТП проводится расследование.
ДТП произошло вечером 29 сентября. В пресс-службе полиции сообщили, что "водитель автомашины марки ВАЗ-21140 при совершении маневра "поворот налево", не уступив дорогу, совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении скутером. В результате ДТП водитель скутера с травмами был госпитализирован".
Позже в социальных сетях появилась информация, что за рулем ВАЗ-21140 находился пьяный сотрудник полиции, который пытался скрыться.
В департаменте полиции области подтвердили эту информацию и сообщили, что по факту дорожно-транспортного происшествия, совершенного сотрудником полиции, проводится досудебное расследование по статье 345-1 части 2 УК Республики Казахстан.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения домашний арест. Помимо расследования, департаментом полиции проведено служебное расследование, материалы которого рассмотрены на дисциплинарной комиссии. По результатам сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, дискридитируюшего правоохранительный орган. Ряд руководителей освобождены от занимаемых должностей и привлечены к дисциплинарной ответственности", - проинформировали в департаменте полиции.
06.10.2023, 20:43 132546
В Алматы водители мопедов и самокатов за сутки допустили 115 нарушений
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Алматы. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Специальный рейд провели в Алматы, сообщает Polisia.kz.
За нарушения ПДД, выразившиеся в игнорировании требований правил перевозки пассажиров, правил проезда перекрестка, требований обязательного использования средств защиты, к административной ответственности привлечено 115 человек, в том числе 47 пользователей самокатов, 68 мопедистов.
Восемь родителей были привлечены к ответственности за допуск детей к управлению самокатами и мопедами.
Как ранее сообщалось, с начала года с участием самокатов зарегистрировано 25 ДТП, два человека погибли, 27 получили травмы. С участием мопедов зарегистрировано 292 дорожно-транспортных происшествия, вследствие чего 14 человек погибли, тогда как в 2022 году погибли два человека.
Напомним, в правила дорожного движения, касающиеся езды электросамокатов и мопедов, внесены изменения.
Также сообщалось, что алматинских полицейских хотят пересадить на самокаты, чтобы было легче ловить нарушителей на двухколесном транспорте. Патрульные уже работают в тестовом режиме.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?