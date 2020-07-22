В Алматы 22 июля появятся три новых участка платных парковок

Алматы. 21 июля. Kazakhstan Today - В Алматы с 22 июля начнут работу три новых участка платных парковок, передает Kazakhstan Today.
Компания Almaty Parking сообщила о начале работы новых платных парковок:
По улице Панфилова, между улицей Макатаева и проспектом Райымбека.
- Номер зоны - 1002
- Количество парковочных мест - 127
- Количество мест для инвалидов - 6
По улице Валиханова, между улицей Сатпаева и проспектом Абая.
- Номер зоны - 1007
- Количество парковочных мест - 73
- Количество мест для инвалидов - 3
По улице Наурызбай батыра, между улицей Макатаева и улицей Маметовой.
- Номер зоны - 1002
- Количество парковочных мест - 43
- Количество мест для инвалидов - 2
Улицы Панфилова, Валиханова и Наурызбай батыра находятся в самом центре Алматы, в экономически активных районах. Здесь располагаются офисы, рестораны и различные учреждения, которые стимулируют трафик в рабочие часы. В этом году загруженность бесплатных парковок достигла критического значения, и после обсуждений с властями города было принято решение сделать эти участки платными", - заявили в компании.
Отмечается, что платные парковки вводятся с целью в несколько раз увеличить ротацию парковочных мест и предоставить всем горожанам равные права на общественное городское пространство. Тариф позволяет отсеять лишний трафик, увеличить количество свободных мест в течение дня, упорядочить процесс парковки, уменьшить количество нарушений и увеличить скорость движения потока благодаря правильному распределению парковочных мест.
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