В Алматы 22 июля появятся три новых участка платных парковок

Алматы. 21 июля. Kazakhstan Today - В Алматы с 22 июля начнут работу три новых участка платных парковок, передает Kazakhstan Today.

Компания Almaty Parking сообщила о начале работы новых платных парковок:

По улице Панфилова, между улицей Макатаева и проспектом Райымбека.

Номер зоны - 1002

Количество парковочных мест - 127

Количество мест для инвалидов - 6

По улице Валиханова, между улицей Сатпаева и проспектом Абая.





Номер зоны - 1007

Количество парковочных мест - 73

Количество мест для инвалидов - 3

По улице Наурызбай батыра, между улицей Макатаева и улицей Маметовой.





Номер зоны - 1002

Количество парковочных мест - 43

Количество мест для инвалидов - 2

Улицы Панфилова, Валиханова и Наурызбай батыра находятся в самом центре Алматы, в экономически активных районах. Здесь располагаются офисы, рестораны и различные учреждения, которые стимулируют трафик в рабочие часы. В этом году загруженность бесплатных парковок достигла критического значения, и после обсуждений с властями города было принято решение сделать эти участки платными", - заявили в компании.

Отмечается, что платные парковки вводятся с целью в несколько раз увеличить ротацию парковочных мест и предоставить всем горожанам равные права на общественное городское пространство. Тариф позволяет отсеять лишний трафик, увеличить количество свободных мест в течение дня, упорядочить процесс парковки, уменьшить количество нарушений и увеличить скорость движения потока благодаря правильному распределению парковочных мест.

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