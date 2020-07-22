Система Orphus

В Алматы 22 июля появятся три новых участка платных парковок

21.07.2020, 12:20 6805
Алматы. 21 июля. Kazakhstan Today - В Алматы с 22 июля начнут работу три новых участка платных парковок, передает Kazakhstan Today.
 
Компания Almaty Parking сообщила о начале работы новых платных парковок: 
 
По улице Панфилова, между улицей Макатаева и проспектом Райымбека.
 
  • Номер зоны - 1002
  • Количество парковочных мест - 127
  • Количество мест для инвалидов - 6
 
По улице Валиханова, между улицей Сатпаева и проспектом Абая.

  • Номер зоны - 1007
  • Количество парковочных мест - 73
  • Количество мест для инвалидов - 3
 
По улице Наурызбай батыра, между улицей Макатаева и улицей Маметовой.

  • Номер зоны - 1002
  • Количество парковочных мест - 43
  • Количество мест для инвалидов - 2
 

Улицы Панфилова, Валиханова и Наурызбай батыра находятся в самом центре Алматы, в экономически активных районах. Здесь располагаются офисы, рестораны и различные учреждения, которые стимулируют трафик в рабочие часы. В этом году загруженность бесплатных парковок достигла критического значения, и после обсуждений с властями города было принято решение сделать эти участки платными", - заявили в компании. 

 
Отмечается, что платные парковки вводятся с целью в несколько раз увеличить ротацию парковочных мест и предоставить всем горожанам равные права на общественное городское пространство. Тариф позволяет отсеять лишний трафик, увеличить количество свободных мест в течение дня, упорядочить процесс парковки, уменьшить количество нарушений и увеличить скорость движения потока благодаря правильному распределению парковочных мест.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая