В Алматы 2 марта отключат цифровое вещание

НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов в ходе расширенного заседания коллегии Министерства труда и социальной защиты населения рассказал, каким образом будут регулироваться вопросы этнической и трудовой миграции в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В 2021 году более 7 тысяч кандасов и переселенцев (2,6 тысячи семей) были включены в региональную квоту и обеспечены мерами государственной поддержки по переселению. В 2021 году для развития поддержки этнических казахов в два раза увеличен размер субсидии на переезд - с 35 МРП (107,2 тысячи тенге) до 70 МРП (214,4 тысячи тенге)", - сообщил министр, поводя итоги работы министерства за 2021 год.

Он отметил, что в целях защиты внутреннего рынка труда ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов.

В настоящее время МТСЗН продолжается работа по принятию функций по вопросам трудовых иммигрантов и беженцев", - сообщил Шапкенов.

По его словам, разработан проект новой концепции миграционной политики, определяющий ее развитие на последующую пятилетку.

Для защиты прав казахстанских граждан, работающих за рубежом, будут заключены двусторонние соглашения (меморандумы) об обеспечении трудовых и социальных прав трудовых мигрантов", - проинформировал он.

Местным исполнительным органам поручено обеспечить работой не менее 6,3 тысячи переселенцев.

При формировании квоты привлечения иностранной рабочей силы особое внимание следует уделить снижению числа работников по 3-й и 4-й категориям и соблюдению требований по обеспечению казсодержания в кадрах.

В-третьих, по словам министра, следует принять профилактические меры по недопущению диспропорций в оплате труда между казахстанскими и иностранными работниками.