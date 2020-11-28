В Алматы 450 бесхозных сетей передаются на баланс города

Алматы. 27 ноября. Kazakhstan Today - По поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева в 2019 году в коммунальную собственность города принято 170 объектов бесхозных электрических сетей в 6 районах, еще 450 объектов будут переданы на баланс города в ближайшее время, передает Kazakhstan Today.

Данные сети (170 объектов. - Прим. агентства) переданы постановлением акимата города в АО "Алатау Жарык Компаниясы" на безвозмездной основе для дальнейшего обслуживания. На сегодняшний день выявлено еще 450 объектов (из них ТП - 146, электрические сети - 253,6 километра, тепловые сети - 19,7 километра, водопроводные сети - 66,4 километра, канализационные сети - 24,1 километра) бесхозных инженерных сетей в 7 районах города. По ним имеется положительное решение суда для передачи в коммунальную собственность для дальнейшего обслуживания", - сообщили в акимате.

Постановлением акимата города Алматы 129 объектов передано в АО "Алатау Жарык Компаниясы" на безвозмездной основе.

По 77 объектам сетей водоснабжения общей протяженностью 50,7 километра и по 63 объектам сетей водоотведения протяженностью 15,1 километра подготовлены постановления акимата города Алматы по передаче сетей в ГКП "Алматы Су" на безвозмездной основе.

По 49 объектам сетей теплоснабжения подготовлено Постановление акимата города Алматы по передаче сетей в ТОО "Алматинские тепловые сети" на безвозмездной основе.

В настоящее время ведутся работы по подготовке актов приема-передачи, уточнили в пресс-службе акима.

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