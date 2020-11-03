Передача бесхозных электросетей на баланс города приведет к снижению тарифов на комуслуги - акимат Алматы

Алматы. 2 ноября. Kazakhstan Today - Руководитель управления государственных активов Алматы Рустем Алиев в ходе онлайн-брифинга на площадке Региональной службы коммуникаций рассказал, как исполняется поручение по передаче бесхозных сетей на баланс города, передает Kazakhstan Today.

По его словам, сейчас на баланс города уже передано свыше 660 бесхозных электросетей, что в последующем приведет к снижению тарифов на комуслуги.

По данным управления, в текущем году проведена процедура передачи 117 объектов электрических сетей и оборудования в АО "Алатау Жарык компаниясы". В 2019 году в АО "АЖК" было передано 544 объекта электрических сетей и оборудования. Итого за 2 года передан 661 объект.

Данные меры позволят горожанам получать качественные коммунальные услуги, приведет к снижению тарифов, которые сравнятся с общегородскими", - сказал Алиев.

Кроме того, перевод бесхозных сетей на баланс города позволит оперативно реагировать на аварийные ситуации коммунальным службам, так как они являются одной из причин возникновения коммунальных аварий на объектах жизнеобеспечения.

Отмечается, что процедура признания инженерных сетей бесхозными осуществляется согласно статье 242 Гражданского кодекса РК. В частности, районные акиматы собирают обращения жителей, совместно с управлением энергоэффективности и инфраструктурного развития и поставщиками комуслуг отрабатываются перечни бесхозных объектов с целью исключения дублирования. Далее перечень бесхозных объектов направляют в управление государственных активов, которое, в свою очередь, начинает процедуру признания объектов бесхозяйными.

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