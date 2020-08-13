В Алматы активистку приговорили к 1,5 года ограничения свободы

Алматы. 12 августа. Kazakhstan Today - Медеуский районный суд №2 Алматы приговорил активистку Асию Тулесову к одному году и 6 месяцам ограничения свободы, передает Kazakhstan Today.

Асию Тулесову обвинили в публичном оскорблении и применении насилия в отношении шести полицейских: Нурбека Темирханова (применение насилия и оскорбление), Мейиржана Турганбека (применение насилия), Ерната Сабалакова (оскорбление), Таскына Талдыбаева (оскорбление) Улана Абидуллы (оскорбление), Тлека Тулегенова (оскорбление), сообщает телеканал КТК

Признать Тулесову Асию виновной по части 2 статьи 378 УК РК (Публичное оскорбление представителя власти) и часть 1 статьи 380 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти). Окончательно назначить наказание 1 год 6 месяцев ограничения свободы", - огласил приговор судья Медеуского районного суда №2 Алматы Такен Шакиров.

Он также сообщил, что Тулесова должна будет уплатить штраф в размере 20 МРП (55 560 тенге).

В сюжете говорится, что освободить Тулесову из-под стражи должны немедленно, а в течение 10 суток после вступления приговора в силу ей нужно встать на учёт в органах пробации.

Ограничение свободы подразумевает, что осуждённой нельзя без уведомления и разрешения специализированного органа менять постоянное место жительства и работы, а также выезжать в другие местности.

Асия Тулесова была задержана 8 июня и водворена в ИВС Алматы. По версии следствия, 6 июня, во время незаконных митингов в Алматы, Тулесова применила насилие в отношении сотрудника полиции.

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