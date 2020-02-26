К ответственности привлекли 10 из 53 задержанных за участие в несанкционированных митингах

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Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - В минувшую субботу, 22 февраля, полиция задержала в нескольких городах Казахстана участников несанкционированных митингов, передает Kazakhstan Today.

Несмотря на предупреждения Генеральной прокуратуры, некоторые граждане поддались провокационным призывам экстремистской организации . В этой связи органами внутренних дел приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка. После разъяснений о незаконности участия в митингах, большинство граждан добровольно покинули места проведения акций", - сообщает портал Polisia.kz .

Отмечается, что отдельные участники митингов отказывались выполнить требования органов власти о прекращении незаконных действий, в связи с чем в полицию были доставлены 53 человека.

Десять участников несанкционированных митингов в судебном порядке привлечены к административной ответственности. Остальные после проведения профилактической беседы были отпущены", - уточняет портал.

Как сообщалось ранее, в прошлом году в Казахстане, в основном в Нур-Султане и Алматы, прошло несколько несанкционированных митингов , в том числе в день выборов президента Казахстана. За участие в них правоохранительные органы задержали около 500 человек. По данным МВД, несколько сотен человек вышли на площади по призыву запрещенной экстремистской организации ДВК, беглые руководители которой подстрекали к бойкоту выборов и антиобщественным действиям. Кроме того, в результате митингов с 9 по 13 июня в полицию были доставлены около 4 тыс. граждан. С 3 тыс. человек проведены профилактические беседы, 677 привлечены судом к административному аресту, на 305 наложены штрафы. При пресечении акций около 300 сотрудников полиции получили различные травмы, из них шестерым потребовалась медпомощь.

Далее, 26 октября, в Нур-Султане и Алматы вновь организованы попытки проведения несанкционированных митингов, несмотря на неоднократные предупреждения Генеральной прокуратуры об их незаконности. В полицию были доставлены 26 человек . В День независимости в Алматы и Нур-Султане задержали 55 участников несанкционированных митингов.

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