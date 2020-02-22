Аблязов платит за участие в митингах украденными у казахстанцев деньгами - Генпрокуратура

Нур-Султан. 21 февраля. Kazakhstan Today - В Генпрокуратуре Казахстана напомнили о криминальном прошлом Мухтара Аблязова и призвали не поддаваться на организуемые им провокации, передает Kazakhstan Today.

Сегодня Аблязов из-за рубежа продолжает призывать население участвовать в незаконных акциях, якобы радея за интересы населения Казахстана. Он использует вас, чтобы посеять в обществе социальную рознь и межнациональную вражду, недоверие друг к другу. Ему безразлично благосостояние наших граждан, его беспокоит одна цель - избежать ответственности за свои преступления", - заявили в Генпрокуратуре Казахстана.

По информации ведомства, "за участие в митингах он платит из денег, которые ранее украл у наших же граждан".

Также в ведомстве напомнили, что деятельность организации "Демократический выбор Казахстана" признана экстремистской и запрещена в РК. Ее лидер - Мухтар Аблязов ранее возглавлял национальную компанию KEGOC и Министерство энергетики. Но затем был изобличен в хищениях.

Будучи министром энергетики, он был уличен в коррупции и в 2002 году осужден к 6 годам лишения свободы. Позже он раскаялся, просил прощения у руководства страны и народа, обещал исправиться. Поверив, его помиловали и выпустили на свободу. Однако он поддался алчности и продолжил свою преступную деятельность", - отметили в надзорном ведомстве.

Своим подставным фирмам по поддельным документам он выдавал миллиардные кредиты, затем использовал их на личные нужды. Например, подконтрольной себе ТОО "Рамбурс" он выдал 103 млрд тенге, тогда как уставной капитал ТОО составлял всего лишь 92 тыс. тенге. На ворованные деньги Аблязов приобретал акции, элитные дома и квартиры. Для своей семьи он купил 3 самолета, на обслуживание которых ежегодно из банка выделял 1 млрд тенге", - проинформировали в Генпрокуратуре.

Отмечается, что все средства Аблязов заранее вывел через оффшоры. "Используя оффшорные страны, он украл $7,5 млрд", - уточнили в ведомстве.

Когда его махинации вскрылись, в 2009 году он бежал в Россию, затем в Англию, а в 2012 году во Францию . От афер Аблязова пострадали также французы, немцы, американцы и другие. Его объявили в розыск Россия и Украина, где он также похитил миллиарды.

В прошлом году суд Нью-Йорка признал Аблязова преступником и отверг его доводы о политическом преследовании. Высокий суд Лондона также признав его мошенником, взыскал $4 млрд, и осудил к 22 месяцам тюрьмы за ложные показания. МВД Англии лишило его статуса беженца, поэтому Аблязов сбежал во Францию.

С этого момента он начал активно создавать себе имидж гонимого властями Казахстана политического деятеля, борца за демократию. Скажите, мог ли переживающий за свою страну человек в интервью иностранной газете "Вечерний Бишкек" рекомендовать кыргызстанцам перекрыть подачу воды южным регионам Казахстана, чтобы население пострадало от засухи и начало выражать недовольство. Сейчас в отношении него ведутся многочисленные гражданские процессы. Уже возвращено свыше $1 млрд. В рамках уголовного дела состоялось 8 обвинительных приговоров. Осуждено 42 лица. Мы продолжаем работу по возврату украденных им денег и добьемся привлечения его к ответственности", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

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