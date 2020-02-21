Казахстанцев вновь зовут на несанкционированный митинг; Генпрокуратура предупреждает об ответственности

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Нур-Султан. 20 февраля. Kazakhstan Today - Генпрокуратура Казахстана призывает граждан не поддаваться на призывы к участию в незаконных митингах и напоминает об ответственности, передает Kazakhstan Today.

Несмотря на разъяснения Генеральной прокуратуры, в социальных сетях отдельные лица, в том числе из-за рубежа, а также сторонники запрещенной экстремистской организации "Демократичный выбор Казахстана" (ДВК), продолжают призывать население страны к участию в незаконных митингах. Обращаем внимание, что ввиду публичных призывов М. Аблязова к насильственному свержению и захвату власти, разжиганию социальной розни, судом организация ДВК признана экстремисткой с запрещением деятельности на всей территории Казахстана (решение Есильского районного суда города Астаны от 13 марта 2018 года)", - говорится в обращении Генеральной прокуратуры Казахстана.

При этом в ведомстве подчеркнули, что тем самым, экстремистская организация ДВК не является мирной организацией. Любое участие в ее деятельности влечет уголовную ответственность в соответствии со статьями 258 (Финансирование экстремистской деятельности и иное пособничество экстремизму) и 405 (Участие в деятельности организации, в отношении которой имеется решение суда о запрете ее деятельности в связи с осуществлением экстремизма) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Также в Генпрокуратуре напомнили, что до получения разрешения на проведение массового мероприятия его организаторы и иные лица не вправе объявлять в средствах массовой информации, Интернете или иных информационных сетях о дате, месте и времени его проведения. Также они не вправе изготавливать и распространять с этой целью листовки, плакаты и иные подобные материалы. Нарушение данных положений влечет ответственность по части 3 статьи 488 Кодекса об административных правонарушениях.

Иными словами, за нарушение организации и проведение незаконных акций 22 февраля 2020 года будут приниматься меры административного воздействия (статья 488 Кодекса об административных правонарушениях - нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний). Если эти действия будут сопровождаться причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, то виновные лица уже будут нести уголовную ответственность (статья 400 Уголовного кодекса - Организация либо участие в несанкционированной акции, если они причинили существенный ущерб)", - предупредили в ведомстве.

Кроме того, законом РК от 26 ноября 2019 года в Кодексе об административных правонарушениях (часть 2 статьи 128) введена ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в незаконные публичные акции. Предусмотрен штраф в размере 100 месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток.

Генеральная прокуратура призывает граждан не поддаваться на провокации, неукоснительно соблюдать действующее законодательство и воздержаться от участия в незаконных публичных акциях.

Напомним, в прошлом годе в Казахстане, в основном Нур-Султане и Алматы, прошло несколько несанкционированных митингов, в том числе в день выборов президента Казахстана. За участие в них правоохранительные органы задержали около 500 человек. По данным МВД, несколько сотен человек вышли на площади по призыву запрещенной экстремистской организации ДВК, беглые руководители которой подстрекали к бойкоту выборов и антиобщественным действиям.

Кроме того, в результате митингов с 9 по 13 июня в полицию были доставлены около 4 тыс. граждан. С 3 тысячами человек проведены профилактические беседы, 677 привлечены судом к административному аресту, на 305 наложены штрафы. При пресечении акций около 300 сотрудников полиции получили различные травмы, из них шестерым потребовалась медпомощь.

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