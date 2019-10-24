В Казахстане родителей будут штрафовать за вовлечение детей в митинги

Депутаты мажилиса согласились с поправками сената в законопроект по вопросам государственной службы и противодействия коррупции. Таким образом, согласно регламенту, закон принят парламентом и направляется на подпись главе государства, пишет Kazpravda.kz.
Как отмечалось ранее, сенат ввел норму, согласно которой вовлечение несовершеннолетнего в собрания, митинги, шествия, демонстрации и иные формы выражения общественных, групповых или личных интересов и протеста, проводимые в нарушение законодательства РК, а равно использование несовершеннолетнего в указанных формах выражения общественных, групповых или личных интересов и протестов влекут штраф в размере 100 МРП либо административный арест на срок до десяти суток.
В пояснении к предлагаемой норме отмечается, что имеются факты, когда граждане выходят на несанкционированные митинги вместе с детьми, тем самым нарушая устойчивое физическое и психическое развитие здоровья несовершеннолетних.
В этой связи было предложено предусмотреть административную ответственность за вовлечение и использование несовершеннолетних в несанкционированных митингах.
Ранее в Акорде обсудили вопрос совершенствования законодательства о митингах.
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