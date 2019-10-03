Вопрос совершенствования законодательства о митингах обсудили в Акорде

Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - Вчера в Акорде прошло рабочее совещание, основной темой которого стал вопрос совершенствования законодательства о митингах, сообщил советник главы государства Ерлан Карин, передает Kazakhstan Today.

"Как известно, необходимость совершенствования законодательства о митингах президентом была озвучена в послании и во время его выступления на первом заседаний Национального совета. В обсуждении приняли участие члены Нацсовета Мухтар Тайжан, Жемис Турмагамбетова, Асылбек Кожахметов, уполномоченный по правам человека Эльмира Азимова, а также приглашенный эксперт, известный правозащитник Евгений Жовтис, который представил основные подходы проекта закона о мирных собраниях, подготовленный Общественным советом города Алматы. Все участники совещания отметили, что изменения в законодательство назрели и что, в частности, необходимо четко классифицировать формы общественныx мероприятий: митинг, демонстрация, пикетирование - упростить процедуру согласования проведения мирных собраний", - сказал Карин.

По его словам, по итогам совещания Министерству информации и общественного развития было дано поручение обобщить все предложения и позиции.









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