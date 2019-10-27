В Нур-Султане и Алматы задержано 26 участников несанкционированных митингов - МВД

Нур-Султан. 26 октября. Kazakhstan Today - В Министерстве внутренних дел Казахстана сообщили о попытках проведения несанкционированных митингов в Нур-Султане и Алматы, передает Kazakhstan Today.

26 октября в городах Нур-Султане и Алматы организованы попытки проведения несанкционированных митингов. Несмотря на неоднократные предупреждения Генеральной прокуратуры о незаконности митингов, некоторые граждане отказались выполнять законные требования. На данный момент в полицию доставлено 26 человек для выяснения обстоятельств и рассмотрения вопроса о привлечении их к административной ответственности", - сообщили в пресс-службе МВД РК.

Ведомство призывает граждан не поддаваться на провокационные призывы и воздержаться от участия в незаконных акциях экстремистских организаций.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства