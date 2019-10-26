Генпрокуратура вновь напомнила казахстанцам об ответственности за участие в незаконных акциях и митингах

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Нур-Султан. 25 октября. Kazakhstan Today - Заместитель генерального прокурора Республики Казахстан Болат Дембаев от имени ведомства вновь обратился к казахстанцам с рекомендацией отказаться от участия в незаконных акциях и митингах, к которым призывают члены экстремистской организации "ДВК" , передает Kazakhstan Today.

В социальных сетях организацией " Демократический выбор Казахстана " (ДВК), признанной судом экстремисткой, и ее сторонниками распространяются призывы к организации очередной незаконной акции 26 октября 2019 года и участию в ней. Члены указанной организации, скрываются от правосудия за рубежом за совершенные особо тяжкие преступления. Они подстрекают население к противоправным действиям, чем создают угрозу для безопасности людей, их жизни и физическому здоровью, причинения ущерба их имуществу, нарушения нормальной жизнедеятельности общества. Действия данных лиц, угрожающие общественной безопасности и общественному порядку, недопустимы и подлежат ограничению, поскольку противоречат нормам Конституции и законам страны, статьям 19, 20, 21 Международного пакта о гражданских и политических правах", - говорится в обращении.

Дембаев напомнил, что в соответствии со статьей 13 закона "О противодействии экстремизму" не допускается проведение мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций с привлечением экстремистских организаций, использование их символики, распространение экстремистских материалов.

В этой связи государственные органы в установленном законом порядке будут принимать строгие меры к организаторам и участникам несанкционированных акций протеста. В случаях подтверждения фактов участия в незаконных акциях, в отношении правонарушителей будет ставиться вопрос об ответственности по статье 488 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (штраф до 50 МРП, арест до 15 суток). Если эти действия причинят существенный вред правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, то наступает уголовная ответственность по статье 400 Уголовного кодекса (Организация либо участие в несанкционированной акции, если они причинили существенный ущерб)", - проинформировал заместитель генпрокурора.

Генеральная прокуратура призывает граждан не поддаваться на провокационные призывы и воздержаться от участия в незаконных акциях экстремистских организаций.

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