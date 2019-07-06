В столице задержаны активисты экстремистской организации

Следственным управлением Департамента полиции Нур-Султана продолжается расследование уголовных дел по факту участия лиц в деятельности экстремистской организации "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) по статье 405 УК РК. В рамках уголовного дела в отношении 9 лиц санкционирован ряд обысков. Были изъяты компьютеры, флешки, смартфоны, микрофоны и аэрозольные краски. С санкции суда трое граждан арестованы, в отношении остальных лиц проводятся следственные действия, сообщили в пресс-службе департамента.
Кроме того, в ходе мониторинга социальных сетей установлены и задержаны 7 жителей столицы: Мамбетов М., Онланбеккызы А., Мустафина А., Горохов И., Нурушева А., Есхожин Е., Байнукей К., которые призывали к несанкционированным митингам в общественных местах путем расклеивания листовок и распространения информации в социальных сетях. У них были изъяты компьютеры, процессоры, флешки, смартфоны, по которым назначены экспертизы.
"Постановлением Специализированного межрайонного административного суда по Нур-Султану данные лица привлечены к административной ответственности по статье КоАП РК "Нарушение законодательства РК о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстрации" и водворены в спецприемник для административных арестованных. По результатам экспертиз будет принято процессуальное решение", - уточнили в пресс-службе.
Департамент полиции предупреждает: деятельность незарегистрированной экстремистской организации ДВК запрещена. Участие в несанкционированных митингах, организованных активистами данной организации, влечет за собой ответственность в соответствии законодательством Республики Казахстан.
Ранее Генпрокуратура сообщила, что в Казахстане звучат призывы к очередному несанкционированному митингу и предупредила об ответственности за участие в незаконных акциях. Также сообщалось о задержании в Алматы четверых членов ДВК и двух лиц, призывавших к участию в митингах.
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