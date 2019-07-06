Нур-Султан. 5 июля. Kazakhstan Today - В столице задержаны активисты экстремистской организации "Демократический выбор Казахстана", передает Kazakhstan Today.

Следственным управлением Департамента полиции Нур-Султана продолжается расследование уголовных дел по факту участия лиц в деятельности экстремистской организации "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) по статье 405 УК РК. В рамках уголовного дела в отношении 9 лиц санкционирован ряд обысков. Были изъяты компьютеры, флешки, смартфоны, микрофоны и аэрозольные краски. С санкции суда трое граждан арестованы, в отношении остальных лиц проводятся следственные действия, сообщили в пресс-службе департамента.

Кроме того, в ходе мониторинга социальных сетей установлены и задержаны 7 жителей столицы: Мамбетов М., Онланбеккызы А., Мустафина А., Горохов И., Нурушева А., Есхожин Е., Байнукей К., которые призывали к несанкционированным митингам в общественных местах путем расклеивания листовок и распространения информации в социальных сетях. У них были изъяты компьютеры, процессоры, флешки, смартфоны, по которым назначены экспертизы.

"Постановлением Специализированного межрайонного административного суда по Нур-Султану данные лица привлечены к административной ответственности по статье КоАП РК "Нарушение законодательства РК о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстрации" и водворены в спецприемник для административных арестованных. По результатам экспертиз будет принято процессуальное решение", - уточнили в пресс-службе.

Департамент полиции предупреждает: деятельность незарегистрированной экстремистской организации ДВК запрещена. Участие в несанкционированных митингах, организованных активистами данной организации, влечет за собой ответственность в соответствии законодательством Республики Казахстан.





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