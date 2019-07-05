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Алматы. 4 июля. Kazakhstan Today - В Алматы арестовали четырех членов ДВК, планирующих незаконный митинг, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, "3 июля в рамках расследуемого уголовного дела по признакам статьи 405 УК РК (Участие в деятельности экстремистской организации) проведен комплекс следственных мероприятий в отношении организаторов экстремистского движения ДВК: Демеуовой Ж., Шевчук О., Джаукеровой Г., Аширалиева А. и других его участников".

В ходе оперативно-следственных мероприятий получены данные, что указанные лица предприняли попытку организации несанкционированной акции экстремистского движения в Алматы. Среди организаторов и участников были распределены роли в экстремистской деятельности", - заявили в полиции.

По информации пресс-службы, в результате обыска по месту жительства вышеуказанных граждан, а также других участников запрещенного движения найдены плакаты и листовки экстремистского содержания, дымовые шашки, громкоговорители, баллоны с аэрозольной краской, компьютеры, средства связи и др. Также изъята крупная сумма денег, которую, по версии следствия, фигуранты планировали использовать для организации финансирования незаконных акций.

На изъятых технических средствах выявлены факты пропаганды идей экстремистского движения. Отдельные подозреваемые уже дали признательные показания. В настоящее время следственные мероприятия по данному уголовному делу продолжаются", - рассказали в пресс-службе.

Также в полиции отметили, что ранее с Демеуовой, Шевчук, Джаукеровой и Аширалиевым проводились профилактические беседы. Однако они продолжили противоправную деятельность, после чего они были привлечены к ответственности. В отношении них избрана мера пресечения в виде "домашнего ареста". При назначении данной меры следователями были учтены семейные и другие личные обстоятельства обвиняемых.

С учетом полученных сведений и нарушения установленных требований "домашнего ареста", Демеуовой Ж., Шевчук О., Джаукеровой Г. и Аширалиеву А. судом изменена мера пресечения с "домашнего ареста" на "арест". Кроме того, в отношении других участников запрещенного экстремистского движения органами внутренних дел применены меры административного воздействия", - заключили в пресс-службе.

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