Система Orphus

Почти два десятка жителей Уральска проверили на причастность к деятельности запрещенной организации

13.06.2019, 10:04 21385
Уральск. 13 июня. Kazakhstan Today - Почти два десятка жителей Уральска проверили на причастность к деятельности запрещенной организации, передает Kazakhstan Today.
 

В производстве следственного управления департамента полиции Западно-Казахстанской области находится досудебное расследование, начатое по части 2 статьи 405 УК РК по факту участия в деятельности общественного объединения "Демократический выбор Казахстана", ДВК (решением Есильского районного суда города Астаны от 13 марта 2018 года его деятельность признана экстремистской и запрещена на всей территории Республики Казахстан)", - сообщили в пресс-службе ведомства.

 
12 июня текущего года по поручению следователей в качестве свидетелей по указанному уголовному делу доставлены в органы внутренних дел области и допрошены 18 человек. Кроме того, данные лица были проверены на причастность к деятельности запрещенной организации.
 
После проведения следственных действий, как подчеркнули в пресс-службе, все указанные лица покинули здание полиции.
 
Напомним, 9 июня в Нур-Султане задержали трех человек по подозрению в причастности к запрещенной незарегистрированной экстремистской организации ДВК. В целом в ходе следственных действии изъяты доказательства причастности к запрещенной деятельности девяти человек.
 
По данным МВД РК, в Нур-Султане и Алматы активными сторонниками ДВК были организованы незаконные митинги для дестабилизации общественной ситуации во время выборов
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая