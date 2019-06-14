Уральск. 13 июня. Kazakhstan Today - Почти два десятка жителей Уральска проверили на причастность к деятельности запрещенной организации, передает Kazakhstan Today.

В производстве следственного управления департамента полиции Западно-Казахстанской области находится досудебное расследование, начатое по части 2 статьи 405 УК РК по факту участия в деятельности общественного объединения "Демократический выбор Казахстана", ДВК (решением Есильского районного суда города Астаны от 13 марта 2018 года его деятельность признана экстремистской и запрещена на всей территории Республики Казахстан)", - сообщили в пресс-службе ведомства.

12 июня текущего года по поручению следователей в качестве свидетелей по указанному уголовному делу доставлены в органы внутренних дел области и допрошены 18 человек. Кроме того, данные лица были проверены на причастность к деятельности запрещенной организации.

После проведения следственных действий, как подчеркнули в пресс-службе, все указанные лица покинули здание полиции.

Напомним, 9 июня в Нур-Султане задержали трех человек по подозрению в причастности к запрещенной незарегистрированной экстремистской организации ДВК. В целом в ходе следственных действии изъяты доказательства причастности к запрещенной деятельности девяти человек.

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