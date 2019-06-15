В Алматы задержаны трое мужчин, призывавших к насилию во время несанкционированных митингов

В числе задержанных 34-летний врач одной из больниц Алматинской области, который посредством популярного мессенджера призывал общественность организовывать беспорядки и применять вооруженную силу в отношении сотрудников полиции, осуществляющих охрану общественного порядка.
Я обращаюсь к казахстанцам и призываю их не вестись на провокации в Интернете. Мы должны ценить наш мир, в котором живем. У нас есть работа, деньги, еда. Я прошу прощения у казахстанцев за то, что не оценил ту свободу и единство, переданные нам нашими предками. Молодежь ошибается. Зачем мы показываем наше государство миру в плохом облике? Никогда не делайте этого. Мы сами портим свою жизнь. Надо работать и по возможности вносить свою лепту в дальнейшее развитие нашей страны. По сути, наш Казахстан опережает по уровню жизни многие государства, а мы этого не ценили", - сказал Р. в полиции.
В ходе розыскных мероприятий были задержаны еще двое мужчин 29-летний К., уроженец Республики Узбекистан, и 32-летний У. из Кызылординской области.
Я - уроженец Узбекистана. Сейчас я очень сильно сожалею о своих действиях и о тех призывах, которые распространял через Ватсап. Я родных и близких призываю никогда не совершать плохих поступков. Никогда нельзя причинять боль кому-либо, это я понимаю. Я обязуюсь никогда в жизни не совершать подобных действий. Нельзя предавать свое государство. Это одно и то же, что разрушить сплоченную семью", - считает задержанный К.
В департаменте полиции информировали, что трое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. Их действия квалифицируются по статье УК РК "Призы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами". Проводится досудебное расследование.
Напомним, 12 июня глава государства дал поручение генеральному прокурору незамедлительно принять меры по обеспечению законных прав граждан.
Необходимо установить точное количество задержанных лиц и степень их вины. Невиновных граждан и лиц, случайно оказавшихся в местах протеста, следует освободить", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
По данным ведомства, в этой связи в рамках надзорных полномочий прокурорами в отношении 311 лиц в суды внесены апелляционные ходатайства о снижении им сроков ареста, которые удовлетворены. Задержанные освобождены.
На сегодня в спецприемниках арест остаются отбывать 180 граждан", - отметили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Напомним, 9-10 июня в Нур-Султане и Алматы прошли незаконные митинги. По информации МВД РК, "активными сторонниками "Демократического выбора Казахстана" (ДВК), запрещенной судом экстремистской организации, во исполнение указаний своих зарубежных руководителей, были организованы незаконные митинги для дестабилизации общественной ситуации во время выборов". Были задержаны несколько сотен митингующих.
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