В Алматы задержаны трое мужчин, призывавших к насилию во время несанкционированных митингов

Алматы. 14 июня. Kazakhstan Today - Полицейские задержали трех мужчин, которые призывали к насилию во время митингов в Алматы. Сейчас все трое признают свою вину и раскаиваются, передает Kazakhstan Today.

В числе задержанных 34-летний врач одной из больниц Алматинской области, который посредством популярного мессенджера призывал общественность организовывать беспорядки и применять вооруженную силу в отношении сотрудников полиции, осуществляющих охрану общественного порядка.

Я обращаюсь к казахстанцам и призываю их не вестись на провокации в Интернете. Мы должны ценить наш мир, в котором живем. У нас есть работа, деньги, еда. Я прошу прощения у казахстанцев за то, что не оценил ту свободу и единство, переданные нам нашими предками. Молодежь ошибается. Зачем мы показываем наше государство миру в плохом облике? Никогда не делайте этого. Мы сами портим свою жизнь. Надо работать и по возможности вносить свою лепту в дальнейшее развитие нашей страны. По сути, наш Казахстан опережает по уровню жизни многие государства, а мы этого не ценили", - сказал Р. в полиции.

В ходе розыскных мероприятий были задержаны еще двое мужчин 29-летний К., уроженец Республики Узбекистан, и 32-летний У. из Кызылординской области.

Я - уроженец Узбекистана. Сейчас я очень сильно сожалею о своих действиях и о тех призывах, которые распространял через Ватсап. Я родных и близких призываю никогда не совершать плохих поступков. Никогда нельзя причинять боль кому-либо, это я понимаю. Я обязуюсь никогда в жизни не совершать подобных действий. Нельзя предавать свое государство. Это одно и то же, что разрушить сплоченную семью", - считает задержанный К.

В департаменте полиции информировали, что трое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. Их действия квалифицируются по статье УК РК "Призы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к насилию над гражданами". Проводится досудебное расследование.

Необходимо установить точное количество задержанных лиц и степень их вины. Невиновных граждан и лиц, случайно оказавшихся в местах протеста, следует освободить", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По данным ведомства, в этой связи в рамках надзорных полномочий прокурорами в отношении 311 лиц в суды внесены апелляционные ходатайства о снижении им сроков ареста, которые удовлетворены. Задержанные освобождены.

На сегодня в спецприемниках арест остаются отбывать 180 граждан", - отметили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

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