Митинги в Казахстане: сколько человек арестовали и сколько освободили (ВИДЕО)

Нур-Султан. 13 июня. Kazakhstan Today - Сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций представители Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел Казахстана рассказали о состоянии правопорядка в стране, передает Kazakhstan Today.

В своем выступлении начальник Службы Генеральной прокуратуры Сапарбек Нурпеисов сообщил, что, несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, отдельные лица, поддавшись на провокации, вышли на митинги и стали нападать на стражей порядка. В результате пострадали трое полицейских. При этом в ответ на эти действия полицейские специальные средства не применяли.

Спикер отметил, что для защиты спокойствия граждан злостные нарушители доставлены в отделы полиции.

"За участие в незаконных акциях, неисполнение законных требований сотрудников полиции, судом административно наказано 957 лиц, из них приговорены к аресту - 670, штрафу - 115, предупреждены - 172 лица", - сообщил представитель Генпрокуратуры.





Напомним, 12 июня глава государства дал поручение генеральному прокурору незамедлительно принять меры по обеспечению законных прав граждан.

Необходимо установить точное количество задержанных лиц и степень их вины. Невиновных граждан и лиц, случайно оказавшихся в местах протеста, следует освободить ", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По данным ведомства, в этой связи в рамках надзорных полномочий прокурорами в отношении 311 лиц в суды внесены апелляционные ходатайства о снижении им сроков ареста, которые удовлетворены. Задержанные освобождены.

На сегодня в спецприемниках арест остаются отбывать 180 граждан", - отметили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.





Напомним, 9-10 июня в Нур-Султане и Алматы прошли незаконные митинги. По информации МВД РК, "активными сторонниками "Демократического выбора Казахстана" (ДВК), запрещенной судом экстремистской организации, во исполнение указаний своих зарубежных руководителей, были организованы незаконные митинги для дестабилизации общественной ситуации во время выборов".

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