В Казахстане звучат призывы к очередному незаконному митингу

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В социальных сетях все еще продолжается распространение провокационных призывов к организации и участию 6 июля 2019 года в несанкционированных митингах в нарушение закона. Проводимая агитация - очередная попытка отдельных лиц организовать массовые беспорядки и дестабилизировать ситуацию в стране. Согласно Конституции и национальному законодательству такие действия запрещены и влекут ответственность", - говорится в заявлении Генеральной прокуратуры.
В ведомстве предупредили, что органами правопорядка указанные незаконные действия будут пресекаться.
Призывы к организации и проведению несанкционированных публичных акций либо участие в них влекут ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций).
Если эти действия причинят существенный вред правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, то наступает ответственность по статье 400 Уголовного кодекса (Организация либо участие в несанкционированной акции, если они причинили существенный ущерб).
В этой связи Генпрокуратура призывает граждан соблюдать закон, не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях.
Ранее в ведомстве уже выступили с разъяснением закона о порядке и условиях проведения мирных митингов и собраний.
Напомним, с 9 по 13 июня в ряде регионов страны прошли несанкционированные митинги, направленные на дестабилизацию обстановки в стране. По данным МВД, за эти 5 дней в органы внутренних дел были доставлены около 4 тыс. граждан, из них в отношении 3 тыс. проведены профилактические беседы, после чего они были отпущены, 677 привлечены судом к административному аресту, на 305 наложены штрафы. При пресечении акций около 300 сотрудников полиции получили различные травмы, из них шестеро нуждались в оказании медицинской помощи.
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