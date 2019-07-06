В Казахстане звучат призывы к очередному незаконному митингу

Фото: inbusiness.kz

Нур-Султан. 5 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане звучат призывы к очередному несанкционированному митингу. Генпрокуратура предупреждает граждане об ответственности за участие в незаконных акциях.

В социальных сетях все еще продолжается распространение провокационных призывов к организации и участию 6 июля 2019 года в несанкционированных митингах в нарушение закона. Проводимая агитация - очередная попытка отдельных лиц организовать массовые беспорядки и дестабилизировать ситуацию в стране. Согласно Конституции и национальному законодательству такие действия запрещены и влекут ответственность", - говорится в заявлении Генеральной прокуратуры.

В ведомстве предупредили, что органами правопорядка указанные незаконные действия будут пресекаться.

Призывы к организации и проведению несанкционированных публичных акций либо участие в них влекут ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций).

Если эти действия причинят существенный вред правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, то наступает ответственность по статье 400 Уголовного кодекса (Организация либо участие в несанкционированной акции, если они причинили существенный ущерб).

В этой связи Генпрокуратура призывает граждан соблюдать закон, не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства