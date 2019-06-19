Во время митингов 9-12 июня в Казахстане пострадали более 300 полицейских

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Как напомнили в ведомстве, в ряде регионов 9-12 июня были организованы несанкционированные митинги, направленные на дестабилизацию обстановки в стране. Несмотря на проведенную Генеральной прокуратурой и МВД разъяснительную работу, отдельные лица, не подчиняясь законным требованиям представителей акиматов и прокуратуры, стали совершать противоправные действия, создавая угрозу спокойствию и безопасности других граждан, противостоять обеспечивающим охрану правопорядка сотрудникам полиции.
В связи с этим силами полиции и Национальной гвардии были приняты меры, направленные на сохранение общественного спокойствия и защиту граждан. Правонарушители были доставлены в полицию и в судебном порядке привлечены к административной ответственности.
В пресс-службе МВД подчеркнули, что при пресечении нарушений правопорядка специальные средства не применялись. Все мероприятия были проведены в строгом соответствии с законом, в общении с гражданами стражи порядка вели себя максимально корректно.
В то же время при пресечении акций более 300 сотрудников полиции получили различные травмы, из них пятеро нуждались в оказании медицинской помощи. Так, сотрудник СОБР получил ожог обоих глаз в результате применения протестующими перцового баллончика. С сотрясением головного мозга и ушибленной раной головы в результате попадания камня в медицинское учреждение был доставлен полицейский, который получил телесные повреждения при обеспечении правопорядка в Нур-Султане. Кроме этого, ночью в Алматы автомашиной, участвующей в незаконной акции, был сбит сотрудник полиции, который нес службу по регулировке дорожного движения. Врачи диагностировали у него закрытый перелом голени со смещением", - проинформировали в ведомстве.
Органами внутренних дел будут и дальше приниматься все предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка, обеспечению безопасности и спокойствия граждан.
Напомним, ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в Казахстане примут закон, позволяющий желающим выходить на демонстрации.
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