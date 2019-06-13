Провокаторы продолжают распространять призывы к участию в митингах и шествиях - Генпрокуратура

Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - Генеральная прокуратура Казахстана вновь распространила сообщение с призывом соблюдать законность, не организовывать незаконные митинги и шествия, и не участвовать в них, передает Kazakhstan Today.



"Несмотря на это, в социальных сетях отдельные лица продолжают распространять провокационные призывы к их проведению в крупных городах страны. Имеет место подстрекательство к применению насилия в отношении сотрудников органов правопорядка и воспрепятствованию работе объектов жизнеобеспечения", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



Генеральная прокуратура повторно призывает соблюдать законность и воздержаться от организации и участия в несанкционированных публичных акциях.



"В отношении лиц, причастных к противоправным действиям, будут приниматься самые строгие меры ответственности, вплоть до уголовной, в рамках действующего законодательства", - подчеркнули в пресс-службе.



Генпрокуратура сегодня уже напоминала казахстанцам об ответственности за участие в незаконных публичных акциях.



Напомним, по информации МВД РК, 9-10 июня в Нур-Султане и Алматы "активными сторонниками "Демократического выбора Казахстана" (ДВК), запрещенной судом экстремистской организации, во исполнение указаний своих зарубежных руководителей, были организованы незаконные митинги для дестабилизации общественной ситуации во время выборов". Митинги в день выборов прокомментировал и президент РК Касым-Жомарт Токаев.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства