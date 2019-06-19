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В Казахстане примут закон, позволяющий желающим выходить на демонстрации - Токаев

17.06.2019, 10:02 8695
В Казахстане примут закон, позволяющий желающим выходить на демонстрации - Токаев
Нур-Султан. 17 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в республике будет принят закон, позволяющий желающим выходить на демонстрации, передает Kazakhstan Today.
 

Что касается демонстраций, то все, что происходит незаконно, будет, естественно, остановлено. Генпрокуратура неоднократно предупреждала о незаконности несанкционированных митингов, потому что они мешают людям, которые не хотят в них участвовать. Будет принят закон, согласно которому люди, желающие выйти на демонстрацию, чтобы выразить свое мнение, будут обращаться в соответствующие органы. Им будет отведено специальное место для сбора и выражения своего мнения", - сказал глава государства в интервью телеканалу "Евроньюс", пишет Kazpravda.kz.

 
Токаев добавил, что придерживается стратегии выстраивания диалога. 
 

Мой политический приоритет - привлечение молодежи к власти, помощь в решении вопросов государственной важности. Представители протестных движений будут приглашены за стол переговоров. Диалога на улицах в атмосфере беспорядков и хаоса не может быть", - подчеркнул он.

 
Глава государства также прокомментировал прошедшие выборы президента РК.
 

Допускаю, что на некоторых избирательных участках были нарушения. Конечно, будет детальный анализ и, если это подтвердится, будут приняты меры", - резюмировал он. 

 
Напомним, 9 июня в Казахстане прошли выборы президента РК, на которых за кандидатуру Касым-Жомарта Токаева проголосовали 70,96% избирателей. 12 июня состоялась инаугурация главы государства. Свои первые после инаугурации интервью Токаев дал телеканалу Euronews и газете The Wall Street Journal. 
 

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