В Казахстане примут закон, позволяющий желающим выходить на демонстрации - Токаев

Что касается демонстраций, то все, что происходит незаконно, будет, естественно, остановлено. Генпрокуратура неоднократно предупреждала о незаконности несанкционированных митингов, потому что они мешают людям, которые не хотят в них участвовать. Будет принят закон, согласно которому люди, желающие выйти на демонстрацию, чтобы выразить свое мнение, будут обращаться в соответствующие органы. Им будет отведено специальное место для сбора и выражения своего мнения", - сказал глава государства в интервью телеканалу "Евроньюс", пишет Kazpravda.kz.
Токаев добавил, что придерживается стратегии выстраивания диалога.
Мой политический приоритет - привлечение молодежи к власти, помощь в решении вопросов государственной важности. Представители протестных движений будут приглашены за стол переговоров. Диалога на улицах в атмосфере беспорядков и хаоса не может быть", - подчеркнул он.
Глава государства также прокомментировал прошедшие выборы президента РК.
Допускаю, что на некоторых избирательных участках были нарушения. Конечно, будет детальный анализ и, если это подтвердится, будут приняты меры", - резюмировал он.
Напомним, 9 июня в Казахстане прошли выборы президента РК, на которых за кандидатуру Касым-Жомарта Токаева проголосовали 70,96% избирателей. 12 июня состоялась инаугурация главы государства. Свои первые после инаугурации интервью Токаев дал телеканалу Euronews и газете The Wall Street Journal.
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