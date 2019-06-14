Токаев дал интервью Euronews и The Wall Street Journal

Фото: 24.kz

Нур-Султан. 13 июня. Kazakhstan Today - Свои первые после инаугурации интервью глава государства Касым-Жомарт Токаев дал телеканалу Euronews и газете The Wall Street Journal, передает Kazakhstan Today.

Журналистов интересовали вопросы дальнейшего развития Казахстана, актуальные направления внешней политики РК, сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства