Токаев дал интервью Euronews и The Wall Street Journal

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Журналистов интересовали вопросы дальнейшего развития Казахстана, актуальные направления внешней политики РК, сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.
Напомним, 9 июня в Казахстане прошли внеочередные выборы президента РК, в которых участвовали семь кандидатов. Большее число голосов избирателей - 70,96% - были отданы за Касым-Жомарта Токаева. Инаугурация состоялась 12 июня.
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