Система Orphus

Токаев дал интервью Euronews и The Wall Street Journal

13.06.2019, 18:35 7696
Токаев дал интервью Euronews и The Wall Street Journal
Фото: 24.kz
Нур-Султан. 13 июня. Kazakhstan Today - Свои первые после инаугурации интервью глава государства Касым-Жомарт Токаев дал телеканалу Euronews и газете The Wall Street Journal, передает Kazakhstan Today. 
 
Журналистов интересовали вопросы дальнейшего развития Казахстана, актуальные направления внешней политики РК, сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.
 
Напомним, 9 июня в Казахстане прошли внеочередные выборы президента РК, в которых участвовали семь кандидатов. Большее число голосов избирателей - 70,96% - были отданы за Касым-Жомарта ТокаеваИнаугурация состоялась 12 июня.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая