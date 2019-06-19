Около четырёх тысяч человек были задержаны во время митингов в Казахстане

Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - Министерство внутренних дел Казахстана сообщило о количестве задержанных во время митингов с 9 по 13 июня по всему Казахстану, передает Kazakhstan Today.
В целом по стране за 5 дней в органы внутренних дел доставлены около 4 тысяч граждан, из них в отношении 3 тысяч проведены профилактические беседы, после чего они были отпущены, 677 привлечены судом к административному аресту, на 305 наложены штрафы", - сообщили в пресс-службе МВД РК.
В ведомстве пояснили, что подвергнутые административному аресту для обеспечения безопасности и соответствующих условий содержания были помещены в специальные учреждения полиции городов Нур-Султан, Алматы и в ближайшие районы Акмолинской, Алматинской и Карагандинской областей.
При помещении задержанных в спецучреждения они были осмотрены медработниками. Жалобы на здоровье не поступали, за медицинской помощью никто не обращался. Кроме того, места содержания административно арестованных обследованы участниками Национального превентивного механизма, осуществляющими общественный контроль за местами изоляции граждан, которыми так же не выявлены нарушения и жалобы на условия содержания. Органы внутренних дел и впредь будут принимать предусмотренные законом меры по обеспечению общественного порядка и защите конституционных прав граждан", - подчеркивается в сообщении.
Напомним, с 9 по 13 июня в ряде регионов страны прошли несанкционированные митинги, направленные на дестабилизацию обстановки в стране. Сотрудники прокуратуры и местных исполнительных органов неоднократно разъясняли участникам акций законодательство о порядке проведения мирных митингов, собраний и шествий, предупреждая их об ответственности за нарушение этих норм и правил. Вместе с тем отдельные лица, не подчиняясь законным требованиям представителей акиматов и прокуратуры, стали совершать противоправные действия, создавая угрозу спокойствию и безопасности граждан, препятствовать сотрудникам полиции в обеспечении правопорядка.
В этой связи органами внутренних дел были приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка, в ходе которых организаторы и активные участники несанкционированных акций доставлялись в ОВД.
По информации МВД, полицейские действовали строго в соответствии с законом, в общении с гражданами вели себя максимально корректно. Даже при наличии открытого противостояния и агрессии в отношении полиции, спецсредства не применялись.
При пресечении акций около 300 сотрудников полиции получили различные травмы, из них шестеро нуждались в оказании медицинской помощи.
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