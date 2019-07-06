Алматы. 5 июля. Kazakhstan Today - В Алматы два человека привлечены к административной ответственности за призывы к участию в несанкционированном митинге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, минувшим днем сотрудниками полиции задержан гражданин 1967 года рождения, который посредством мессенджера и социальных сетей активно призывал граждан к участию в несанкционированном митинге и к игнорированию норм законодательства.

"Фигурант был привлечен к административной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 488 КоАП РК, и решением СМАС по городу Алматы был подвергнут административному аресту сроком на 10 суток", - отметили в пресс-службе.

Вместе с тем сотрудниками местной полицейской службы были приняты меры в отношении гражданки 1948 года рождения, которая минувшей ночью на пересечении проспекта Абая и улицы Алтынсарина распространяла листовки с призывами об участии в несанкционированном митинге. У женщины были изъяты листовки в количестве 30 штук.

Сегодня решением Специализированного межрайонного административного суда города Алматы женщина, согласно статье 488 КоАП РК, была подвергнута административному штрафу в размере 50 МРП.





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