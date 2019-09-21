Первый замгенпрокурора РК обратился к казахстанцам

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Нур-Султан. 20 сентября. Kazakhstan Today - Первый заместитель генерального прокурора РК Берик Асылов обратился к казахстанцам, предупредив их об ответственности за участие в деятельности запрещенной экстремистской организации "Демократический выбор Казахстана", передает Kazakhstan Today.

В социальных сетях признанной судом запрещенной и экстремисткой организацией "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) распространяются призывы к проведению незаконных протестных акций и участию в них 21 сентября 2019 года. Деструктивные силы вводят в заблуждение население относительно мер социальной поддержки, межгосударственных отношений, тем самым побуждают к массовым беспорядкам, создают угрозу общественной безопасности, пытаясь разжечь социальную и национальную рознь", - говорится в обращении Асылова.

Он пояснил, что "такие действия прямо запрещены законом, поэтому правоохранительные органы в установленном законом порядке будут реагировать и принимать строгие меры к нарушителям".

В целях предупреждения правонарушений и готовящихся противоправных деяний, обеспечения общественной безопасности и защиты прав граждан замгенпрокурора обратил внимание на то, что Уголовным кодексом предусмотрена ответственность: за возбуждение социальной, национальной, религиозной розни, а равно изготовление, распространение материалов, их пропагандирующих, - статья 174 (до 20 лет лишения свободы, если повлекли тяжкие последствия); за причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций или государства - статья 400 (штраф до 200 МРП либо арест до 50 суток).

Статьей 488 Кодекса об административных правонарушениях также установлена ответственность за нарушение порядка организации и проведении мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций (при отягчающих обстоятельствах - штраф до 50 МРП, арест до 15 суток).

Уважаемые граждане, Генеральная прокуратура разъясняет, что любое участие и финансирование деятельности экстремистской организации повлечет уголовную ответственность в соответствии со статьями 182, 258 и 405 Уголовного кодекса: участие в деятельности экстремистской организации - статья 405 (до 2 лет лишения свободы); создание, руководство экстремистской группой или участие в ее деятельности - статья 158 (до 17 лет лишения свободы с конфискацией имущества); финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму - статья 258 (до 12 лет с конфискацией имущества)", - отметил Асылов.

Он добавил, что "под участием понимается не только организация и проведение незаконных акций, но и агитация, пропаганда идей запрещенной организации, изготовление, выпуск, тиражирование и распространение любыми средствами публикаций, листовок, постов, комментариев и иных информационных материалов".

При этом "под финансированием понимается предоставление и сбор денег или иного имущества, дарение, мена, пожертвование, спонсорская и благотворительная помощь, оказание информационных и иного рода услуг".

Вместе с тем в соответствии с действующим законодательством лица, добровольно прекратившие участие в деятельности экстремистской группы, освобождаются от уголовной ответственности.

С учетом изложенного, Генеральная прокуратура призывает граждан неукоснительно соблюдать закон, не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях и деятельности организаций, запрещенных на территории нашей страны", - указывается в обращении.

Напомним, ранее в Генпрокуратуре призвали казахстанцев не верить бывшему банкиру Мухтару Аблязову . По словам начальника службы по защите общественных интересов Генпрокуратуры Сапарбека Нурпеисова, Казахстан продолжит преследовать Аблязова по закону. Экс-банкир и его сообщники - активисты запрещенной судом экстремистской организации ДВК - вводят простых людей в заблуждение и намеренно провоцируют на нарушение закона. Сам он в это время прячется во Франции и живет на деньги, которые похитил в Казахстане и других странах, информировал "Хабар 24".

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