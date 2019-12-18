В Алматы и Нур-Султане задержали участников несанкционированных митингов

Нур-Султан. 17 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы и Нур-Султане задержали 55 участников несанкционированных митингов в День независимости, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел РК, 16 декабря в городах Нур-Султане и Алматы организованы попытки проведения несанкционированных митингов. Несмотря на предупреждение Генеральной прокуратуры, некоторые граждане поддались на провокации и приняли участие в незаконных акциях. В Нур-Султане митинг был проведен на пересечении проспекта Республики и улицы Абая, в Алматы - у монумента Независимости Казахстана.

"Поскольку участники не выполнили требования органов власти о прекращении незаконных действий, в Нур-Султане доставлены в полицию 32 человека, в Алматы - 23", - проинформировали в МВД.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства