В Алматы Бабакумаров провел совещание по безопасности с главврачами больниц

Алматы. 21 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы заместитель акима города Ержан Бабакумаров совместно с главным государственным санитарным врачом города Жандарбеком Бекшиным и руководителем управления общественного здоровья Тлеуханом Абилдаевым в режиме видеоконференцсвязи заслушал отчеты главврачей городских инфекционных и провизорных больниц по принимаемым мерам обеспечения безопасности труда врачей и медработников, передает Kazakhstan Today.

Главная цель встречи - оценить ситуацию и усилить меры для недопущения заражения врачей коронавирусом", - отметил Е. Бабакумаров, поставив задачу обеспечения медработников средствами индивидуальной защиты, а также тщательного контроля над соблюдением эпидемиологических норм и правил их выдачи и ношения. Для этого в каждой медорганизации назначен ответственный работник. Особое внимание уделено зонированию помещений инфекционных стационаров на "чистые" и инфицированные зоны для недопущения контактирования лиц, зараженных COVID-19, имеющих катаральные симптомы с иными пациентами. Главврачам больниц поручено соблюдать принцип "поточного" распределения пациентов.

Зонирование - важнейший вопрос. Функционирование фильтров, правильное распределение пациентов в приемных покоях, работа персонала, в том числе в "чистых" и "рабочих" (инфицированных) зонах, смена дежурных врачей должны осуществляться согласно требованиям безопасности. Принимайте все меры безопасности труда", - отметил Ержан Бабакумаров.

Также (главврачам) поручено усилить работу по планированию и управлению кадровыми ресурсами, подготовке медицинского резерва и смен бригад врачей.

Вместе с тем поручено обеспечить прозрачность осуществления выплат врачам и медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусом. На сегодня в Алматы уже работает комиссия по организации финансовой поддержки. Расчет надбавки будет производиться комиссией согласно группам риска. Следует отметить, что в состав комиссии также входят представители партии Nur Otan, члены общественного совета.

Главный государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин сообщил, что во всех медорганизациях работают госпитальные эпидемиологи, которые отвечают за соблюдение инфекционного контроля. Ж. Бекшин обратил внимание главврачей на необходимость соблюдения жесткого масочного режима на территории учреждения.

В ходе совещания заслушаны отчеты главных врачей медорганизаций по обеспечению мер безопасности и противодействию распространения коронавирусной инфекции.

С докладами выступили главврач клинической больницы №7 М. Рамазанов, поликлиники №11 - М. Жунисова, Центральной городской клинической больницы - М. Абдуллаев, Клинический и инфекционной больницы - А. Абдрахманова, Многопрофильного медицинского центра №1 - Ж. Сапиева, Многопрофильного медицинского центра №3 - Э. Калиев, поликлиники №32 - А. Кажибаев, поликлиники №12 - Р. Сулейменов, Станции скорой медицинской помощи - А. Аменов, а также и. о. главного врача Детской городской клинической инфекционной больницы Ж. Ешибекова.

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