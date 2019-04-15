В Алматы для борьбы с кражами в общественном транспорте установили почти 800 видеокамер

Алматы. 14 апреля. Kazakhstan Today - Для профилактики карманных краж при содействии акимата Алматы видеокамерами оснастили 740 единиц общественного транспорта по 59 маршрутам, в том числе 215 троллейбусов по 8 маршрутам, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время, принимаются меры по видеооснащению ещё 605 единиц общественного транспорта. Вместе с тем в целях борьбы с карманными кражами из числа сотрудников оперативных служб создано 12 мобильных групп по выявлению и задержанию карманных воров, которые ежедневно ездят в маршрутных автобусах. Чтобы предостеречь горожан нами предоставляются в СМИ фото серийных карманников и их фамилии. Помимо этого, 1 тысяча 515 автобусов и 300 троллейбусов города оснащены мониторами, по которым ежедневно транслируются видеоролики по предупреждению карманных краж, развешены плакаты-ориентировки лиц, совершающих карманные кражи", - проинформировал начальник департамента полиции города Алматы генерал-майор полиции Серик Кудебаев.

По его словам, чаще всего "щипачи" воруют сотовые телефоны.

В феврале этого года сотрудниками криминальной полиции департамента был пресечен международный канал сбыта краденых мобильных телефонов в Республику Кыргызстан. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержана автомашина марки "Мерседес" под управлением гражданина Республики Кыргызстан, в салоне которой обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, где находились 38 мобильных телефонов дорогих марок, бывших в употреблении, без правоустанавливающих документов. По данному факту задержанный пояснил, что мобильные телефоны приобрел за 4 тысячи долларов у молодой женщины, имеющей торговую точку по реализации мобильных устройств в ТЦ "Мегатау". По данному факту расследуется уголовное дело. Фигуранты за скупку краденного привлечены к ответственности", - напомнил Серик Кудебаев.

В полиции также сообщили, что совместно с приграничными территориями, в частности с Республикой Кыргызстан, в рамках подписанного меморандума о взаимодействии отрабатываются каналы поставки похищенного имущества. На территории Кыргызстана в ходе опермероприятий уже установлено 108 похищенных на территории Алматы сотовых телефонов, которые на сегодняшний день возвращены владельцам.

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