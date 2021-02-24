Для строительства общежития Алматинского технологического университета подберут другое место

Алматы. 23 февраля. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев принял решение на участке, предназначавшемся под 9-этажное общежитие, построить детский сад и спортивные площадки, передает Kazakhstan Today.

С просьбой пересмотреть планы по строительству общежития в микрорайоне Алтын Бесік Ауэзовского района жители обратились во время отчетной встречи акима Алматы 17 февраля. В своем обращении они пригласили главу города на место планируемого строительства.

В своем аккаунте в Instagram аким Алматы рассказал о решении данного запроса.

Выехав на место, принял решение отменить постановление о предоставлении земельного участка под общежитие Алматинского технологического университета. Для студенческого дома в ближайшее время подберем другой подходящий участок", - написал Б. Сагинтаев.

По его словам, на встрече с жителями принято общее решение - построить на этом месте детский сад на 120 мест, спортивные и воркаут-площадки.

Родители высказали пожелание о создании центров дополнительного обучения и развития для детей. С этой целью откроем здесь по опыту социальных клубов "Шынга орлеу" бесплатные кружки и спортивные секции", - отметил аким Алматы.

В ходе рабочего выезда в Ауэзовский район аким города также осмотрел пустующие участки микрорайона, находящиеся в зонах, запрещенных для строительства. Здесь планируется создать благоустроенные зеленые общественные пространства.

Напомним, ранее, после обращения жителей, проживающих по проспекту Назарбаева, решением акима Алматы было остановлено строительство ЖК

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