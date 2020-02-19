В Алматы два автовладельца заявили об угоне своих машин, чтобы получить страховку

Алматы. 18 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы двух мужчин уличили в ложных доносах об угоне автомобилей, передает Kazakhstan Today.

В обоих случаях мужчины были нацелены на получение страховых выплат, сообщили в полиции.

Первое заявление в полицию поступило чуть больше месяца назад. 23-летний мужчина, обратившись в УП Алатауского района, сообщил об угоне автомашины "Хюндай", которую он ранее приобрел в кредит через банк второго уровня. Похожее заявление на днях поступило уже в полицию Наурызбайского района. 35-летний О. заявил об угоне его машины марки "Тойота", которая, также была приобретена посредством автокредитования. В ходе проведения оперативных мероприятий по обоим эпизодам установлены факты ложного доноса с целью получения страховых выплат, предусмотренных на случай угона. На самом же деле заявители по-своему распорядились залоговым имуществом: один из них успел продать автомобиль, другой пока спрятал его, но, как выяснилось, тоже планировал сбыть транспортное средство", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы полковник полиции Жанболат Зиадин.

В полиции добавили, что оба фигуранта в настоящее время привлечены к уголовной ответственности за заведомо ложный донос.





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