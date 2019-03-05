Житель Алматы инсценировал угон своего автомобиля ради страховки и ранил отверткой полицейского

Алматы. 4 марта. Kazakhstan Today - Житель Алматы инсценировал угон своего автомобиля ради страховки и при разоблачении ранил отверткой полицейского, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, в дежурную часть УП Ауэзовского района от 34-летнего гражданина Ю. поступило сообщение о том, что в микрорайоне Достык совершен угон его автомашины марки "Тойота-Камри-55". Сумму причиненного материального ущерба потерпевший оценил в 8 млн тенге.

"В своем заявлении потерпевший рассказал историю о том, как он с двумя своими знакомыми заехал в кафе, а на выходе не нашел своего "коня", добавив, при этом, что запасные ключи от машины он утерял ранее. По данному факту было начато досудебное расследование, незамедлительно были приняты меры к поиску пропавшего автомобиля. При анализе записей видеокамер наружного наблюдения того же заведения было установлено, как двое мужчин подходят к машине, свободно открывают двери авто, заводят и уезжают с места. И это происходит буквально через две минуты после того, как потерпевший со своими друзьями зашел в заведение", - рассказал начальник управления криминальной полиции подполковник полиции Есен Искаков.

По информации пресс-службы, автоугонщики были установлены в кратчайшие сроки при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Ими оказались одноклассники заявителя.

"На допросе все участники, включая потерпевшего гражданина Ю., признались, что инсценировали угон автомобиля по инициативе самой "жертвы" угона. Выяснено, что данный автомобиль был приобретен гражданином Ю. в кредит в конце прошлого года, и у него имеется страховой полис на случай угона транспортного средства. Таким образом, гражданин Ю. намеревался избавиться от недавно приобретенного автомобиля и получить денежную компенсацию по страховке", - отметил подполковник Искаков.

Он также сообщил, что организатору автоугона предстоит нести ответственность в соответствии с частью 3 статьи 419 УК РК (Заведомо ложный донос). Ему грозит ограничение свободы на срок от трех до семи лет либо лишение свободы на тот же срок.

Также в департаменте полиции проинформировали, что "угнанная" автомашина была обнаружена в Алматинской области, в поселке, откуда родом владелец "Тойоты".

В ходе проведения следственных действий гражданин Ю. показал нам место, где спрятал авто - это дом его родителей. Однако там он пытался удариться в бегство. Во дворе среди многочисленного хлама хорошо ориентировавшийся в отчем доме злоумышленник схватил отвертку и ударил им оперуполномоченного. Скрыться от правосудия ему не удалось. Теперь ему также грозит ответственность и за применение насилия в отношении представителя власти. Подозреваемый водворен в ИВС. Жизнь нашего сотрудника вне опасности", - заключил Искаков.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства