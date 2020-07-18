В Алматы две недели будут проводить испытания теплосетей

Алматы. 17 июля. Kazakhstan Today - С 21 июля по 3 августа в восьми районах Алматы ТОО "Алматинские тепловые сети" планирует проводить гидравлические испытания тепловых сетей между 4 и 8 часами утра, передает Kazakhstan Today.

В связи с этим жителей Алматы попросили тщательно выбирать место для парковки автомобилей на ночь.

Несмотря на принимаемые меры безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход на поверхность воды, пара, частичное разрушение дорожного покрытия. В таких случаях рекомендуется не предпринимать никаких самостоятельных действий, немедленно покинуть место происшествия, сообщив о нем в ТОО "АлТС" по телефону: 378-06-65 или 109.

График проведения испытаний теплосетей (по улицам):

21 июля

Монке би - Момышулы - Райымбека - Онгарсыновой; - Карасай батыра - Шагабутдинова - Тимирязева - Розыбакиева.

21-22 июля

Улугбека - Шаляпина - Саина - Садвакасова.

21-24 июля

Аскарова - санаторий "Алматы" - Саина; Аль-Фараби - Рыскулбекова - Каблукова; Басенова - Утепова - Розыбакиева - Жарокова - Ходжанова - КазНУ - Тимирязева - Ганди - Назарбаева - Жолдасбекова - Достык - Байжанова до санатория МВД.

22 июля

микрорайоны Айнабулак-1, Айнабулак-2, Айнабулак-3, Айнабулак-4; микрорайон Кокмайса (бывший Дорожник); микрорайон Кулагер; улицы Ратушного, Аккайнар - Мамбетова и южная сторона БАКа.

22-23 июля

Куанышбаева - Рыскулбекова - Навои - Саина; Абылай хана - Богенбай батыра - Ауэзова - Макатаева - Сейфуллина - Тобаякова; Сейфуллина - Тобаякова - Назарбаева - Маметовой - Валиханова - Айтеке би.

23 июля

Монке би - Онгасыровой - Момышулы - микрорайон Зердели; Рыскулова - Сейфуллина - Тихова - Жансугурова; Кабанбай батыра - Тлендиева - Джандосова - Айманова.

23-24 июля

Айтеке би - Панфилова - Шевченко - Байсеитовой - Сатпаева - речка Есентай - Шевченко - Досмухамедова.

24 июля

Карасай батыра - Байзакова - Тимирязева - Розыбакиева.

24-27 июля

Гоголя - Курганская - Сатпаева - Чайковского.

27-28 июля

Сейфуллина - Рыскулова - Жангельдина - Райымбека - Куратова - Гоголя.

28 июля

Макатаева - Бокейханова - Рыскулова - Сейфуллина.

28-29 июля

Толе би - Гайдара - Абая - Ашимова.

28-30 июля

Панфилова - Абая - Желтоксан - Тимирязева - речка Есентай - Гоголя.

29 июля

Карасай батыра - речка Большая Алматинка - Райымбека - Чокина.

29-30 июля

Жубанова - речка Большая Алматинка - Яссауи.

30 июля

Карасай батыра - Розыбакиева - Райымбека - Шарипова;

3 августа

Жуалы - Сабденова - Жакыбаева - Таргап.

Всем потребителям, проживающим вблизи указанных территорий, горячее водоснабжение будет полностью сохранено. Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния оборудования теплосетей и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону.

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