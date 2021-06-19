В Алматы и 9 областях объявили штормовое предупреждение

Фото из открытых источников

НУР-СУЛТАН. 18 ИЮНЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Алматинской, Акмолинской, Жамбылской, Западно-, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской, Кызылординской и Актюбинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По прогнозу РГП "Казгидромет", сутки 20 июня в Жамбылской области, в горных и предгорных районах, ожидается сильный дождь. 19-21 июня местами ожидаются гроза, град, шквал. 19-21 июня ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, местами 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.

19 июня в Западно-Казахстанской области в Акжаикском и Бурлинском районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

19 июня в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Днем сильная жара, 35 градусов. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Бескарагайском районе ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.

Днем 19 июня в Алматинской области местами гроза, ветер юго-западный, днем местами 17-22 метров в секунду. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Алматы в конце дня 19 июня ожидается гроза.

19 июня в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северный, северо-западный, 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

19 июня ночью и утром в Акмолинской области местами ожидается туман.

Днем 19 июня в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду. Днем сохранится сильная жара, 38-40 градусов. 19 июня на юго-востоке Мангистауской области ожидается чрезвычайно высокая пожарная опасность.

19 июня в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северный, 15-20, местами 23-28 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность.

19 июня на большей части Актюбинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.





Ранее "Казгидромет" представил прогноз погоды на 19-21 июня.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства