Прохладная погода придет в Казахстан в ближайшие дни

НУР-СУЛТАН. 18 ИЮНЯ - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 19-21 июня, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В течение периода на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды - пройдут дожди с грозами, град, порывистый ветер. В центре, на северо-востоке и юго-востоке страны прогнозируется сильный дождь. Лишь западные регионы республики будут находиться под влиянием отрога антициклона, с которым ожидается жаркая погода без осадков", - говорится в сообщении синоптиков.

Отмечается, что в северной половине республики ожидается резкое понижение температуры в ночные часы до 5-13, днем до 12-20 градусов тепла, в южной половине понижение ночью до 10-18, днем до 18-27 тепла.

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